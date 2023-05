Elles sont connues sous le nom de « photos de famille », les images de dirigeants mondiaux posés en fausse détente lors de sommets mondiaux.

Et comme les portraits d’une famille qui a isolé un membre dysfonctionnel, les récentes « photos de famille » du G7 et du G8 – les nations les plus industrialisées du monde – montrent à quel point le président russe Vladimir Poutine a été rejeté.

Le président russe est confronté à un isolement international sans précédent depuis que son pays a envahi l’Ukraine en février 2022. Un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale est suspendu au-dessus de sa tête et assombrit ses perspectives de voyager vers de nombreuses destinations, y compris celles considérées comme les alliées de Moscou.

Il y a seulement 10 ans, Poutine se tenait fièrement parmi ses pairs de l’époque – l’ancien président américain Barack Obama, l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel et l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe – lors d’un sommet du Groupe des Huit en Irlande du Nord. Mais la Russie a depuis été expulsée du groupe, qui comprend le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour avoir illégalement annexé la Crimée en 2014.

Les images du sommet du G7 de cette année montrent les dirigeants des mêmes gouvernements, moins Poutine.

The Associated Press