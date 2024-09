Les photos de famille de Priyanka Chopra montrent que Malti est le mini-moi de Nick Jonas

Priyanka Chopra est devenue nostalgique dans son dernier post Instagram.

Partageant des photos et des vidéos d’elle-même, de son mari Nick Jonas et de leur fille de deux ans, Malti Marie, à l’O2 Arena de Londres, Chopra s’est souvenue d’une précédente visite dans la célèbre salle de concert.

« Les lundis soirs ne devraient pas être aussi amusants 🤩 », a-t-elle commencé sa légende, avant de se lancer dans « l’heure du conte ».

« J’ai été couronnée Miss Monde dans cette arène il y a 24 ans. À l’époque, on l’appelait le Millennium Dome. Je n’oublierai jamais ma petite personnalité de 18 ans, excitée, nerveuse et compétitive, essayant de paraître la meilleure possible », a déclaré la chanteuse. Quantico star se souvient. « Un souvenir que je n’oublierai jamais du 30 novembre 2000 est la sensation d’être en équilibre sur des talons aiguilles avec une magnifique robe Hemant Trivedi qui tombait toute la soirée parce que mon bandage ne tenait pas en place, car je transpirais tellement à cause du stress. Donc si vous recherchez les photos sur Google, après ma victoire, j’ai l’air de faire un namaste en signe de gratitude, mais en fait, j’essaie désespérément de garder ma robe en place. 😬😂 clairement, j’ai survécu et tout s’est bien passé à la fin. »

Au lieu d’assister à un concours de Miss Monde, Chopra était venue à l’O2 cette fois-ci pour assister à un spectacle des Jonas Brothers. « Être de retour ici pour regarder mon mari et ses frères se produire avec ma fille, ma famille et mes amis, c’est un véritable tour de force », a-t-elle écrit. « La vie a été belle. Gratitude. 🙏🏽🧿❤️ »

Les photos ont capturé la famille de trois personnes partageant des moments tendres. Le premier cliché montre Chopra, vêtue d’une robe plissée orange rouille, et Jonas, enfilant une veste et un pantalon bleu cobalt, partageant un baiser pendant que Malti se couvre les yeux. D’autres clichés montrent Malti montant sur scène avant le spectacle, portant un casque rose, une robe rose scintillante, des leggings blancs et des chaussures blanches. Elle semble également s’inspirer des talents musicaux de son père, à en juger par le gros micro jouet qu’elle tenait devant ses lèvres.

Chopra et Jonas ont accueilli Malti par mère porteuse en janvier 2022. Dans une interview l’année dernière, l’acteur est revenu sur la décision du couple de recourir à la maternité de substitution. « J’ai eu des complications médicales, [so] « C’était une étape nécessaire et je suis tellement reconnaissante d’avoir été dans une position où j’ai pu le faire », a-t-elle déclaré. « Notre mère porteuse était si généreuse, gentille, adorable et drôle, et elle a pris soin de ce précieux cadeau pour nous pendant six mois. »