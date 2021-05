Les photos de famille de Dulquer Salmaan avec sa femme Amaal et sa fille Maryam deviennent virales

C’est l’Aïd 2021, et plusieurs célébrités déversent leurs vœux sur les pages des réseaux sociaux. Malayalam heartthrob Dulquer Salmaan a partagé quelques moments spéciaux sur sa page Instagram qui sont instantanément devenus viraux sur Internet. L’acteur a posté des photos posant avec sa femme Amaal Sufiya Salmaan et leur fille Maryam Ameerah Salmaan qu’ils appellent affectueusement « Marie ». Sur les photos, Amaal et Maryam portent un costume Anarkali, tandis que DQ portait une kurta grise et bleue.

L’acteur-producteur a légendé son message en disant: « Eid Mubarak de nous à vous !!! #staysafe #stayhome #familyandhealthfirst #eidmubarak #happybiryanitoyou. »

Plusieurs célébrités de Prithviraj Sukumaran, Nazriya Nazim à Sanjay Kapoor ont laissé des commentaires mignons sur le post de Dulquer.

Le 5 mai, Maryam a célébré son quatrième anniversaire et Dulquer a partagé avec elle un collage de moments adorables. Il a écrit une belle légende qui se lisait comme «Nous devrions faire de ces images une chose annuelle. Que dire, Marie?

Ma chose préférée à faire chaque fois que je suis absent est de regarder chaque photo que j’ai de la vôtre depuis votre naissance. C’est la seule façon pour papa de survivre au temps qu’il passe loin de toi. De tous ceux-là, ceux-ci ont toujours une place spéciale dans mon cœur.

C’est un autre anniversaire de verrouillage pour vous. Et cette fois, vous n’aviez pas d’amis. Pourtant, tu étais la petite fille la plus heureuse. Qu’Allah s’assure toujours que vous êtes heureux et souriant comme vous êtes. Nous, votre famille ne pouvons rien demander de plus. Vous êtes notre joie et notre bénédiction. Nos sourires et nos rires.

Joyeux anniversaire ma chérie. 4 ans !! Nous savons que pendant un an, vous allez attendre votre prochain anniversaire. Nous espérons que vous avez eu le boobootum de la journée la plus spéciale.

#mybabyturnsfour #wheredoestimego #heartbeat #heartmelt #ourentireworld #angelbaby #godsend #precious #princess. «

Pendant ce temps, sur le front du travail, Dulquer sera ensuite vu dans ‘Kurup‘dans lequel il joue le rôle titulaire de Sukumara Kurup. Le film dramatique policier est réalisé par Srinath Rajendran.