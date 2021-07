Les photos de câlins romantiques de la fille d’Aamir Khan, Ira Khan, avec son petit ami Nupur Shikhare deviennent virales ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Ira Khan, la fille de la superstar Aamir Khan, est une grande utilisatrice des médias sociaux et ses photos avec son petit ami Nupur Shikhare cassent souvent Internet. L’enfant vedette sort avec un entraîneur de fitness et a récemment partagé un post adoré sur Instagram.

C’est un tel dramebaaz ! #amour #câlins #happypill, a sous-titré Ira Khan.

Ira Khan a officialisé sa relation avec son petit ami Nupur Shikhare, un entraîneur de fitness, sur Instagram à l’occasion du Promise Day plus tôt cette année.

La fille d’Aamir Khan a parlé de sa dépression et s’est ouverte sur les problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux.

Ira Khan est la fille d’Aamir avec sa première épouse Reena Dutta, avec qui il a également un fils nommé Junaid.

Ira Khan est entrée dans le showbiz en faisant ses débuts en tant que réalisatrice en 2019 avec la production théâtrale « Euripides’ Medea ».