Les photos de bureaux des années 90 de Steven Ahlgren évoquent une époque révolue

Le rôle que jouent les bureaux dans nos vies a été bouleversé par la pandémie de Covid-19.

Parmi les travailleurs américains capables d’effectuer leur travail à domicile, près de six sur 10 le font désormais la plupart du temps, voire tout le temps, selon une enquête du Pew Research Center publiée en février. Parmi ceux-ci, seuls 42 % citent le coronavirus comme raison majeure, plus des trois quarts déclarant qu’ils le préfèrent simplement.

Ainsi, à une époque où beaucoup se demandent si nous avons besoin de bureaux, les images d’archives du photographe Steven Ahlgren sur les lieux de travail américains rappellent un passé pas trop lointain.

Tournées sur 11 ans, les images offrent un aperçu de la vie de l’entreprise dans les années 1990 et au début des années 2000. Ahlgren a utilisé des concerts pour photographier des événements de réseautage d’affaires pour obtenir des invitations auprès de cabinets juridiques et comptables, de bureaux gouvernementaux et de banques commerciales.

Pendant son séjour, il a capturé des bureaux équipés d’ordinateurs carrés, de télécopieurs et de labyrinthes de câbles qui témoignent des changements technologiques qui se sont produits au cours des deux dernières décennies. Mais les images du photographe sont aussi curieusement intimes, avec des employés vus en train de regarder des papiers, de parler dans des téléphones de bureau ou d’assister à des réunions sous des tubes fluorescents.

“Je leur dirais : “Faites juste ce que vous faites normalement, et je vais regarder et prendre des photos”, a-t-il déclaré par appel vidéo depuis son domicile à Media, en Pennsylvanie, ajoutant : “Je m’asseyais juste et regarde juste.”

Cette photographie d’un homme dans une banque commerciale était “aussi proche d’un autoportrait que j’ai jamais fait”, a déclaré Ahlgren. Le crédit: Steven Ahlgren

Ahlgren pouvait, après tout, s’identifier à ses sujets : avant de devenir photographe professionnel, il avait travaillé comme banquier. En particulier, il a vu quelque chose de lui-même dans l’image d’un jeune homme debout au-dessus d’une machine Xerox, les mains profondément enfoncées dans ses poches, apparemment perdu dans ses pensées.

“C’est aussi proche d’un autoportrait que j’ai jamais fait”, a déclaré Ahlgren. “Je pense que je ressemblais exactement à ça quand je travaillais à la banque.

“J’ai eu une certaine amertume des années que j’ai passées dans la banque, et j’ai senti que c’était du temps perdu”, a-t-il ajouté. “Donc, quand j’ai commencé (le projet), j’ai pensé:” Voici des gens qui gâchent leur vie, tout comme moi. Mais ensuite, j’ai commencé à vraiment sympathiser avec eux. Ils ont peut-être aimé leur travail.”

En effet, vues à travers l’objectif d’aujourd’hui, les scènes ostensiblement ternes offrent un cas convaincant pour la mort des bureaux tels que nous les connaissions. Les mers de murs et de classeurs blanc cassé ne sont que rarement interrompues par des éclats de couleur, qu’il s’agisse de cravates ludiques, de décorations de cabine ou d’œuvres d’art encadrées.

Mais pour beaucoup de gens, les images susciteront un sentiment de nostalgie. De plus, cachés dans le beige se trouvent des représentations de succès et d’épanouissement. Ahlgren a offert comme exemple une image de deux femmes au visage sévère assises sous près d’une douzaine de portraits d’hommes dans une banque commerciale – au milieu des intérieurs datés de la salle de conférence est, selon le photographe, une histoire de femmes qui réussissent dans ce qu’il a appelé le ” réseau des vieux garçons” des entreprises américaines.

“C’est tout ce que vous, le spectateur, en retirez”, a-t-il déclaré à propos de sa série. “Parce que vous y apportez des souvenirs qui se rapportent à tout ce que vous avez pensé à ce moment particulier.”

Un moment de rafraichissement dans une compagnie d’assurance. Le crédit: Steven Ahlgren

Créer des tensions

Le passé corporatif d’Ahlgren n’était pas la seule source d’inspiration. Il a également été influencé par la peinture à l’huile “Office at Night” d’Edward Hopper. Représentant un homme en costume derrière son bureau et une jeune femme dans un classeur à côté de lui, l’œuvre de 1940 invite les spectateurs à spéculer sur la relation possible entre les deux.

Dans les années 1980, Ahlgren – alors de plus en plus ennuyé par son travail de banquier à Minneapolis, Minnesota – se rendait régulièrement au Walker Art Center voisin, où la peinture est généralement conservée.

“Office at Night” d’Edward Hopper exposé à Paris en 2012. Le crédit: François Mori/AP

“Cela m’a juste en quelque sorte griffé, et j’y revenais sans cesse”, a-t-il déclaré à propos des œuvres d’art de Hopper. “Ce que j’en ai tiré, c’est cette idée que vous pourriez avoir une situation quotidienne très simple et piétonne – et il est difficile de penser à quelque chose de plus comme ça que le bureau moyen – et d’en faire quelque chose de dramatique. Pour combler la tension narrative en quelque sorte.”

L’utilisation par Ahlgren de l’éclairage Hopper-esque, qui met en lumière des sujets solitaires et projette des ombres géométriques évocatrices, n’était pas entièrement intentionnelle : le photographe n’apportait jamais ses propres lumières, de sorte que l’éclairage clinique était toujours “tout ce qui était là” dans un bureau donné. Mais l’influence du peintre se manifeste également dans l’intensité tranquille et l’ambiguïté poétique des plans, avec des employés souvent capturés seuls ou en interaction avec des personnages invisibles et des visages masqués.

Le nouveau livre d’Ahlgren “The Office”, qui rassemble plus de 60 des images, s’ouvre même sur une image de l’œuvre du peintre américain. “J’étais beaucoup plus excité en pensant à la photo de Hopper de ce bureau qu’à tout travail auquel je devais m’occuper moi-même”, a-t-il écrit dans l’introduction qui l’accompagne.

Ahlgren, qui s’est intentionnellement rendu aussi discret et “ennuyeux” que possible, était parfois invité à assister à des réunions. Le crédit: Steven Ahlgren

Pourtant, Ahlgren garde de bons souvenirs de son ancien bureau à Minneapolis – un “joli espace” peuplé de peintures acquises par le directeur passionné d’art de son ancienne entreprise, a-t-il rappelé. Et tandis que la pandémie présentait un moment idéal pour revisiter la série, critiquer la vie de l’entreprise “n’a jamais été l’intention des images”.

Il n’est pas non plus convaincu que le «dilemme du bureau entier» provoqué par la pandémie sonne la fin des lieux de travail physiques.

“Je sais que je trouverais difficile de travailler à domicile”, a déclaré Ahlgren. “J’ai regardé mes filles, qui sont à l’université, et ma femme travailler à la maison. Cela me rendrait fou.”

“Le bureau“, publié par Hoxton Mini Press, est disponible dès maintenant.