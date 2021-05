Les photos de bikini les plus célèbres de Kim Kardashian – Du voyage de 2017 au Mexique à son 40e anniversaire sur une île privée à Tahiti

KIM Kardashian a toujours été la reine de la saison du bikini, et avec des années de vacances tropicales somptueuses à son actif, il y a plusieurs maillots de bain remarquables qui ne peuvent pas être oubliés.

le Rester avec le KardashianLa star de la star a fait étalage de ses courbes célèbres dans de superbes combinaisons de maillots de bain sur des plages du monde entier.

BackGrid

Le célèbre maillot de bain Gucci de Kim a refait surface[/caption]

Instagram

Elle a porté d’autres marques haut de gamme comme Dior[/caption]

La star de 40 ans a bercé des looks incroyables au fil des ans, de son costume à couper le souffle Gucci 2017 à son bikini vert citron pour 40 ans.

KimLes vacances de 2017 au Mexique ont suscité un regain d’intérêt car beaucoup ont rappelé un photo de paparazzi non éditée de la célébrité en pataugeant dans l’eau.

La maman de quatre enfants était exceptionnelle avec son bas de bikini échancré et son haut à armatures, recouverts du logo emblématique de la marque et rehaussés de rayures rouges, jaunes et vertes.

La star de télé-réalité a associé le look à des colliers et des créoles en or, et a ajouté des lunettes de soleil colorées pour la saveur.

Instagram

Kim a modelé au bord de la piscine dans un bikini en peau de serpent avec une tresse au sol[/caption]

Instagram

Elle s’est détendue dans un bain à remous avec un petit maillot de bain vert minuscule[/caption]

Les fans ont vite remarqué que la silhouette normalement modifiée de Kim était plus naturelle sur les photos des paparazzi, car un peu de cellulite était présente sur ses hanches et son arrière.

Le maillot de bain vintage Chanel NSFW, porté par la personnalité de la télévision en octobre 2018, est un autre moment emblématique du bikini.

Le kini à peine là ne couvre que les mamelons et présente un thème noir classique avec des logos blancs.

La micro-pièce a été modelée pour la première fois par Stella Tenant dans le défilé Chanel 1996 de feu Karl Lagerfeld.

Se référer à la légende

Kim portait le micro-kini vintage Chanel[/caption]

KimKardashian / Instagram

Elle est allée comme Elle Woods pour Halloween en 2019[/caption]

KimKardashian / Instagram

Elle poursuit actuellement son propre diplôme en droit[/caption]

Le look torride de Kim est disponible à la location pour ceux qui résident à Los Angeles, mais pour 72 heures seulement.

Pour Halloween 2019, la maman de quatre enfants a tout mis en œuvre avec un superbe bikini pailleté vert vif assorti à un perruque blonde platine alors qu’elle canalisait Elle Woods.

La silhouette du célèbre mannequin avait l’air impeccable alors qu’elle incarnait l’un de ses personnages préférés, et la même année, elle a suivi ses traces en poursuivant son propre diplôme en droit.

Plus récemment, Kim a de nouveau manifesté Elle en étudiant au bord de la piscine en maillot de bain beige.

Instagram

Kim a étudié au bord de la piscine[/caption]

Instagram

Elle avait l’air glamour en apprenant le droit[/caption]

La star de la télévision a colporté une pile de papiers tout en captant des rayons en elle révélant deux pièces.

Les maillots de bain ne sont pas seulement pour les aventures au bord de la piscine dans le monde de Kim, mais aussi pour les activités de fitness.

le Étoile PAW Patrol a fait étalage de son physique en forme dans un bikini à imprimé léopard et des mèches blondes lors d’une séance d’entraînement sexy en quarantaine l’année dernière.

La milliardaire était magnifique alors qu’elle posait contre un escalier dans des baskets noires et brunes assorties.

Instagram

Kim a apporté l’ambiance du bikini à la salle de sport[/caption]

Instagram

Elle a failli se renverser de son haut sur l’escalier[/caption]

Le 40e anniversaire de Kim a été une grande fête, car elle et ses frères et sœurs se sont rendus dans un endroit éloigné pour une fête sans danger pour Covid.

Le E! star a enfilé plusieurs bikinis accrocheurs pour l’escapade, y compris des looks assortis vert fluo et rose.

La fondatrice de KKW Beauty a ajouté de longues tresses pour compléter l’ensemble alors qu’elle appréciait les vagues de Tahiti.

Malgré Le divorce imminent de Kim, elle a récemment fait face à des succès de carrière alors que sa richesse a atteint un niveau record.

Instagram

Kim a sonné dans son 40e en tout néon[/caption]

Instagram

Sa silhouette était magnifique sur la plage[/caption]

Instagram

Kim a atteint le statut de milliardaire cette année[/caption]

Le modèle Instagram a célébré l’obtention du statut de milliardaire de Forbes avec un moment de joie sur le rivage.

La star à succès s’est presque renversée de son bikini de couleur taupe alors qu’elle éclaboussait dans les vagues à la nouvelle passionnante.

Instagram

Elle s’est baignée dans un lagon bleu[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

La maman de quatre enfants a protégé ses yeux de la caméra[/caption]

Instagram

Elle a enfilé un regard qui brille dans le noir[/caption]

Le divorce de Kim a semblé avoir déclenché une pléthore de moments de maillot de bain, y compris des vacances au lagon bleu dans un look tout noir avec la famille et les amis.





La maman en forme a protégé ses yeux de la caméra dans un bikini nu impertinent, et l’année dernière était radieuse dans un regard qui brille dans le noir tout en posant dans le placard.

Kim remporte officiellement le prix de la meilleure collection de bikini, avec des années de costumes fabuleux dans son répertoire.