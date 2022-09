Les photos de bikini dignes de bave d’Ananya Panday cassent Internet, Suhana Khan réagit

La star de Liger, Ananya Panday, a récemment profité de son compte Instagram pour publier des photos torrides de ses vacances en Italie. Ananya a déposé une série de photos montrant son corps tonique dans un bikini vert sexy orné de fleurs imprimées violettes. Ananya a été vue en train de profiter du soleil au bord de la plage alors qu’elle appréciait la vie en Italie. Elle a sous-titré le post, “capri-sun”. Elle a également partagé quelques aperçus de Capri dans la section Instagram Story.

Dès qu’elle a laissé tomber le message, les gens de l’industrie cinématographique et les internautes ont versé de l’amour dans la section des commentaires. La meilleure amie d’Ananya et la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, ont également réagi à ses photos de bikini et ont laissé tomber des emojis aux yeux de cœur dans la section des commentaires.

Découvrez les photos d’Ananya ci-dessous:





Plus tôt, Ananya avait laissé tomber quelques photos dignes d’une carte postale où elle peut être vue vêtue d’une robe à imprimé floral et posant dans différentes parties des destinations. On peut aussi la voir en train de déguster une glace. Elle a également écrit le post, “juste une fille obsédée par le sorbet au citron”.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Ananya a récemment été vue dans Liger de Puri Jagannadh, aux côtés de Vijay Deverakonda. Le film a été soutenu par Dharma Productions de Karan Johar, marquant les débuts de Vijay à Bollywood. Pour les promotions du film, l’acteur a parcouru de nombreuses villes en Inde. Ananya sera ensuite vue à Kho Gaye Hum Kahan en face de Siddhant Chaturvedi.