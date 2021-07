Anushka Sharma et Virat Kohli ont profité au maximum de leur séjour en Angleterre. Le couple qui est accompagné de leur fille de six mois Vamika, est souvent cliqué par ses fans qui se promènent en Angleterre. En fait, Anushka a également récemment partagé plusieurs photos et selfies sur son compte Instagram, donnant aux fans un aperçu de sa vie avec Virat et Vamika en Angleterre.

Samedi, Anushka a de nouveau utilisé son compte Instagram pour partager des photos heureuses qui, selon elle, ont été cliquées par un fan.

Sur les photos, on peut voir Anushka Sharma accompagnée de son mari Virat Kohli, « caracolant avec désinvolture dans la ville » tout en « passant sa main dans ses cheveux ». Anushka a mentionné dans la légende qu’un fan l’avait repérée, avait demandé une photo et elle a accepté.

Sur deux des cinq photos partagées par Anushka, on peut voir Virat donner à l’actrice la possibilité de prendre la pose et de s’éloigner pour que le fan puisse cliquer sur les photos d’Anushka. L’actrice a l’air heureuse sur les photos, tout comme Virat. Les deux sont vus souriants tandis que le fan clique sur des photos d’Anushka seule, puis également sur le couple.

« J’étais juste en train de caracoler avec désinvolture dans la ville. Passer une main dans mes cheveux. Un fan m’a repéré. Je me suis obligé à prendre une photo. Il avait l’air heureux. Tout pour mes fans ! Photo prise par un autre fan – @cloverwootton (sic) », a écrit Anushka en légende le carrousel de photos.

Jetez un œil aux photos ici :

Pendant ce temps, un collier à breloques qu’Anushka Sharma arborait récemment dans plusieurs de ses photos a attiré l’attention des internautes. Pour les non-spécialistes, le magnifique bijou personnalisé a été offert à Anushka Sharma par l’as designer et amie proche de l’actrice, Sabyasachi, alors qu’elle était enceinte de Vamika. Elle l’a même porté pour sa séance photo de grossesse avec le magazine Vogue.

Créé dans un style victorien en or et orné de pierres semi-précieuses, il est intéressant de noter que le collier d’Anushka a son «A» initial et celui du «V» de Virat en or. Par coïncidence, le « V » initial représente désormais également la fille du couple, Vamika. Coïncidence étonnante, n’est-ce pas ?

Anushka Sharma et Virat Kohli, qui se sont secrètement mariés en 2017, accueillent la petite fille Vamika en janvier de cette année. Ils ont récemment partagé d’adorables photos d’un pique-nique dans un parc, célébrant les six mois de naissance de Vamika.