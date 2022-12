Les photos BTS de Sidharth Malhotra-Kiara Advani du tournage publicitaire font que les fans deviennent ‘awww’

Le couple B-propre Sidharth Malhotra et Kiara Advani ne manque jamais de nous donner quelques buts. Récemment, ils se sont réunis pour un tournage publicitaire et les photos de BTS deviennent virales sur les réseaux sociaux. Sans aucun doute, ils sont adorables ensemble.

L’une des pages de fans a partagé les photos et a écrit: «M. Malhotra et Mme Advani arrivent bientôt avec une nouvelle publicité. Les fans ont également réagi aux photos, l’un d’entre eux a écrit: “Koi movie bnaa do yrr firse inko cast krke”. Le second a dit: “@sidmalhotra et @kiaraaliaadvani se sont fait l’un pour l’autre.” Le troisième a dit “très bien”.

Regarde:







Pour les non-initiés, les rumeurs de mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani font parler de lui depuis longtemps. Fait intéressant, le couple rumeur n’a jamais nié leur relation ou les nouvelles de leur mariage. Mais en même temps, ils ne l’ont jamais rendu officiel pour leurs fans. Donc, pour tous ceux qui attendaient une mise à jour sur le mariage de Sidharth et Kiara, nous avons une friandise intéressante pour vous.

Récemment, lors d’une interview, Sidharth a finalement évoqué ses rumeurs de mariage avec Kiara. L’acteur, qui fait la promotion de son prochain film Mission Majnu avec Rashmika Mandanna, lors d’une interview avec Radio Fever FM a déclaré : “Je me marie cette année.”

La réponse de Sidharth a été que l’hôte l’interrogeait sur ses rumeurs de mariage. Sa réponse a également fait rire sa co-star Rashmika Mandanna.

LIRE | “Mahesh Babu était très clair, il voulait une femme qui ne travaille pas”: Namrata Shirodkar révèle pourquoi elle a cessé d’agir après son mariage

En ce qui concerne la rumeur de mariage, des rapports ont indiqué que le couple était le plus susceptible de se marier à Delhi ou à Mumbai. La date de la cérémonie de mariage n’a pas encore été déterminée, mais elle sera officielle d’ici la fin décembre.

Selon un rapport de India Today, Oberoi Sukhvilas de Chandigarh est l’un des endroits que le couple recherche pour leur mariage car il est également proche de Delhi, où vit la famille de Sidharth. Après le mariage, Sidharth et Kiara organiseraient également une réception à Mumbai pour leurs collègues et amis de l’industrie.