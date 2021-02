Nous sommes un pas de plus vers l’expérience Filles5Eva.

Au cours du week-end du 6 février, le prochain Paon comédie de Tina Fey, Robert Carlock et Meredith Scardino filmé pour sa première saison. Philipps occupé, qui joue le rôle de Summer in Filles5Eva, a commémoré la fin de la production en partageant plusieurs photos des coulisses – et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants.

Non seulement avons-nous eu un avant-goût de Busy et co-stars Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry et Paula Pell en pleine pop star glam, mais nous avons également vu à l’intérieur de l’amitié réelle qu’ils ont formée pendant le tournage Filles5Eva.

Dans son message hommage, le Dawson’s Creek star a commencé: « Je dis aux gens que j’arrête de jouer parce que je ne pouvais pas supporter le chagrin – ça n’en valait plus la peine pour moi. Mais ensuite Tina Fey a appelé et a dit: » Hé! veux rester à New York et est-ce que ce spectacle GIRLS5EVA avec nous? Oh mon dieu. EVIDEMMENT OUI. «

Tout en continuant, Busy a félicité la créatrice et écrivaine Meredith pour avoir écrit une émission sur «les femmes récupérant leur propre récit et défiant les attentes et trouvant leur propre identité».