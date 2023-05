Les photos AP du Sri Lanka et de l’Ukraine ont été finalistes du Pulitzer

L’Associated Press a été finaliste dans deux catégories du prix Pulitzer – pour la photographie d’actualité de la crise politique au Sri Lanka et pour la photographie de reportage sur les personnes âgées en Ukraine.

Cela s’ajoute aux deux Pulitzers AP qui ont été décernés lundi : un pour sa couverture du siège de Marioupol, en Ukraine ; l’autre pour la photographie d’actualité en Ukraine.

Les images AP du Sri Lanka ont capturé toute la gamme des émotions humaines. Les manifestants brandissent leurs poings en l’air en criant des slogans anti-gouvernementaux et en se protégeant également des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Des foules de Sri Lankais ont pris d’assaut le bureau du Premier ministre après que le président a fui le pays, et d’autres célébrant à l’intérieur de la résidence officielle du président en sautant dans la piscine et en utilisant l’équipement de gym.

Les photos du Sri Lanka ont été réalisées par Eranga Jayawardena et Rafiq Maqbool.

En Ukraine, les effets exténuants de la guerre sur les personnes âgées ont été montrés par des photographes de l’AP dans divers contextes : des personnes chassées de leurs maisons endommagées par des tirs de missiles, emmenées hors des établissements de soins palliatifs, se pressant dans les gares pour évacuer et même vivant seules après avoir refusé Quitter son domicile.

Les photos sur les personnes âgées ukrainiennes ont été réalisées par Vadim Ghirda, Petros Giannakouris, Nariman El-Mofty, Evgeniy Maloletka, Bernat Armangue, David Goldman, Natacha Pisarenko et Emilio Morenatti.

