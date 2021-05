Les photos adorées d’Ankita Lokhande et de son petit ami Vicky Jain sont à ne pas manquer! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de télévision devenue la star de Bollywood Ankita Lokhande et la belle Vicky Jain, qui sont ensemble depuis plus de 3 ans maintenant, ne manquent jamais une occasion de courtiser leurs fans avec leurs adorables messages.

Ankita Lokhande est allée sur Instagram et a partagé des photos impressionnantes du duo avec des légendes sincères. Le couple peut être vu se jumeler dans des t-shirts aux tons pastel, célébrant leur amour avec un gâteau.

Ankita a sous-titré la première photo et a écrit: «Les marées se déplacent en harmonie avec vous »

Dans une autre photo, elle a écrit, «Mondes change, Quand les yeux se rencontrent.

Vicky Jain s’est toujours tenue comme un rocher à travers l’épaisseur et la minceur d’Ankita.

Ankita est devenue célèbre grâce à son émission de télévision populaire « Pavitra Rishta », qui mettait également en vedette son ex-petit ami et acteur décédé Sushant Singh Rajput. Elle a également travaillé dans des spectacles tels que «Ek Thhi Naayka» et «Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki» pour n’en nommer que quelques-uns.

Elle a fait ses débuts à Bollywood avec «Manikarnika: The Queen of Jhansi» et a ensuite été vue dans un rôle de soutien dans «Baaghi 3».