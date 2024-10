les photographies de Manuel Alvarez Diestro envahissent les rues de Bilbao et de Santander

Installations photographiques urbaines de Manuel Alvarez Diestro

Artiste visuel Manuel Alvarez Diestro parcourt les rues et les marchés de Bilbao et Santander avec photographies de structures verticales en Asie et au Moyen-Orient. Il s’agit notamment d’images de villes de Corée du Sud, Chine continentale/Hong Konget Qataravec des œuvres issues de séries présentées dans le boom du design telles que la construction de nouvelles villes en Corée du Sud, Chongqing, le Campagne sud-coréenneet Ponts de Séoul. L’objectif principal de Diestro est de créer un lien entre les mégalopoles asiatiques et les petites villes du nord de l’Espagne.



Une femme regarde le « pont de Séoul » à Santander | toutes les images par Manuel Álvarez Diestro

photographier des images existantes dans leur environnement urbain

À Bilbao, Alvarez Diestro a tapissé un conteneur maritime avec une photo de récents lotissements verticaux de la ville, établissant un parallèle avec les structures imposantes des capitales asiatiques. En photographiant ses œuvres après leur installation dans l’espace public, l’artiste a capturé l’interaction des images avec l’architecture locale et les passants. Ce processus a introduit une nouvelle couche dans le projet : photographier des images existantes dans leur environnement urbain, créant un effet de collage par juxtaposition.

Certaines des images exposées ont été altérées par des graffitis ou de la publicité, ce qui a ajouté une nouvelle dimension à l’œuvre. Ces interventions spontanées ont apporté une nouvelle forme d’expression, donnant aux photographies une vie propre. Cette initiative fait partie de l’exposition « Arte Peatonal », organisée par Arancha Vidal, avec le soutien de la Mairie de Bilbao et de la ville de Santander.



« Nouveaux développements à Séoul » à Santander



« Développements résidentiels de Séoul » à Santander



« Tours résidentielles de Chongqing » à Santander



‘Hong Kong’ sur les marchés de Santander



Des « tours de Hong Kong » dans un marché de Santander