Les photographies de Hajar Benjida des danseurs exotiques d’Atlanta offrent une autre vision

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, en racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

Lorsque Hajar Benjida a commencé à photographier des danseurs exotiques dans la région d’Atlanta, elle ne voulait pas prendre d’images typiques d’eux se produisant sur scène. Au lieu de cela, elle a photographié de nombreuses femmes à la maison, y compris Cleo, qui avait récemment donné naissance à un petit garçon nommé Andy.

L’une des images saisissantes de Benjida est composée comme une Vierge à l’Enfant moderne, avec la nouvelle mère berçant son fils sur ses genoux, les yeux rencontrant la caméra. Son haut en maille – une pièce vintage de Jean Paul Gaultier avec la Joconde qui regarde – est relevé juste assez haut pour qu’Andy puisse allaiter.

« Parfois, les gens oublient (qu’ils) ont des familles en dehors du club », a déclaré Benjida lors d’un appel vidéo. « Ils veulent juste glorifier la vie ou la performance qu’ils ont vue sur scène. »

Le portrait, qui fait partie de la série de Benjida intitulée « Atlanta Made Us Famous », célèbre les acteurs les moins crédités de la célèbre scène hip-hop de la ville, qui a été la rampe de lancement d’artistes de TI et Ludacris à Young Thug et Playboi Carti. À travers la série, la photographe néerlandaise, qui travaillait à Atlanta à l’époque, s’est tournée vers ceux qu’elle croyait être les véritables faiseurs de rois de l’industrie musicale : les danseuses exotiques de clubs légendaires comme Magic City.

Cleo et Andy à la maison. Le crédit: Hajar Benjida

« Ils jouent un très grand rôle (dans) les succès actuels que nous entendons », a déclaré Benjida. « (Les chansons) sont testées dans les clubs. Quand ces femmes dansent dessus… le public va avec. »

Les danseurs, considérés comme les « stars du cinéma » d’Atlanta, selon le documentaire de 2015 de Lauren Greenfield sur Magic City, ont le pouvoir de faire ou défaire un morceau grâce à leurs demandes de chansons et à leur enthousiasme pour la nouvelle musique. Des morceaux inédits et non mixés viennent directement du studio au club, et s’ils se portent bien, peuvent être propulsés directement vers les stations de radio et éventuellement les classements musicaux.

« Les DJ et les danseurs ressemblent plus à des A&R », a déclaré Diamond, un danseur dans le documentaire de Greenfield, faisant référence aux dépisteurs de talents des maisons de disques. « Nous savons sur quoi nous aimons danser et nous reconnaissons un hit quand nous l’entendons. »

Un seul cadre

Benjida a pris des portraits posés des femmes en coulisses ou à la maison avec une sensibilité intime et douce. Au lieu d’aller chercher l’attrait du sex-appeal brut ou de la performance, les danseurs semblent souvent détendus mais sûrs d’eux, regardant directement le spectateur. Une femme tient ses jumeaux sur ses genoux, tandis qu’une autre est allongée sur le dos, la main posée au-dessus de son ventre de femme enceinte.

Cleo vit à Stone Mountain, une banlieue à l’extérieur de la ville, et à l’époque, en 2019, se rendait au travail dans différents clubs pendant la semaine. Benjida a passé la journée avec elle à la maison, et bien que de nombreuses images aient été posées, le moment où elle a pris le cadre le plus fort était par hasard.

« Au milieu du tournage, elle allaitait son enfant et je lui ai demandé une injection », a déclaré Benjida. « Je n’ai même pas vu la photo tout de suite… alors j’ai vraiment dû me fier à cette photo. »

Cleo et Andy à la maison un an plus tard. Le crédit: Hajar Benjida

Mais voyant la force des détails – les coiffures similaires du célèbre sujet énigmatique de Cleo et Leonardo et la composition de type Renaissance, elle connaissait la puissance de ce cadre unique.

Un an plus tard, elle est retournée à Stone Mountain pour photographier à nouveau le couple, cette fois en dehors de leur maison. Comme beaucoup d’images dans « Atlanta Made Us Famous », le portrait dégage un sentiment de confiance, mettant en avant les femmes qui sont l’épine dorsale de la scène hip-hop d’Atlanta. Cleo tient Andy sur sa hanche, ses cheveux orange ombrés assortis à la voiture de sport McLaren pour enfants à côté d’eux. Mais ici, si vous regardez attentivement, il y a un autre rappel subtil de sa maternité : deux petites voitures orange assorties nichées à l’intérieur des plates-formes de ses talons.