Les photographies de Catherine Opie chez Regen Projects : Bilan

La photographie de Catherine Opie « Day Before the OJ Verdict », l’un des près de 70 exemples d’une exposition-enquête intime et captivante au Regen Projects à Hollywood du travail de l’artiste basé à Los Angeles au cours des 35 dernières années, détourne le regard de la célébrité au centre de le fameux procès pour double meurtre de 1995. Ici, vous ne trouverez pas « si cela ne convient pas, vous devez acquitter ».

Au lieu de cela, elle a concentré son appareil photo sur le paysage urbain. Le sujet d’Opie est l’infrastructure médiatique rapidement érigée dans le centre-ville de Los Angeles – en particulier l’encombrant groupe d’antennes paraboliques emballées dans le terrain vide à côté du palais de justice fédéral, toutes pointées vers le ciel vers un ciel azur clair. Avec un fragment de l’imposant bâtiment fédéral des Beaux-Arts s’élevant sur la gauche, la phalange est encadrée d’arbres verts feuillus – un ensemble assez semblable à des sculptures classiques d’anciennes divinités, orateurs et ancêtres rôdant dans un jardin du XVIIe siècle dans un manoir anglais. Des panneaux contondants avertissant « n’entrez pas » à la porte du parking contredisent ce que fait la caméra d’Opie.

Catherine Opie, « La journée avant le verdict du JO, 1995 », 1995, tirage pigmentaire. (Catherine Opie / Projets Regen)

Le procès de Simpson a coïncidé avec le fait qu’Internet devenait un phénomène établi, qui allait bouleverser de manière décisive le monde déjà en déclin de l’imprimé dur de Gutenberg et s’appuyer sur les fantômes éphémères et vif-argent d’un Web numérique. (Netscape Navigator, qui était le navigateur le plus populaire à l’époque, dépassait les 10 millions d’utilisateurs dans le monde en 1995, selon le Musée national des sciences et des médias.) Alors que le monde analogique, au rythme plus lent, évoluait vers une expérience numérique ultra-rapide, « Day Before the OJ Verdict » a enregistré une sorte de point de basculement dans la façon dont les humains se connectent – ​​pour le meilleur ou pour le pire.

La connexion et la cohésion sociale forment ensemble un thème subliminal que l’on retrouve partout dans l’exposition Regen Projects, composée de photographies inédites. Les images individuelles proviennent d’œuvres familières, presque toutes sous forme de journal intime – des portraits de ses copines et d’autres amis, la plupart issus de la communauté queer ; la vie domestique ordinaire, y compris son jeune fils avec une dinde de Thanksgiving ; les surfeurs à la plage ; d’anciens professeurs, qui transmettent des connaissances ; manifestations politiques de colère ; des rassemblements communautaires animés; Paysages urbains de Los Angeles, etc. Plus des deux tiers datent des années 1990, quand Opie avait la trentaine et que son esthétique évolutive atteignait sa maturité.

Près de la façade, une grande photo horizontale en noir et blanc de 1994, légèrement éclairée, représentant des échangeurs colossaux en béton sur l’autoroute 105 reliant El Segundo et Norwalk, évoque l’épicier britannique devenu photographe Francis Frith et ses photos sobres des années 1850 des anciens monuments impériaux d’Égypte. . (Le travail photographique d’Opie fait souvent un clin d’œil aux prédécesseurs de la photographie, notamment F. Holland Day, Helen Levitt et Peter Hujar.) À la fin se trouve une grande photographie horizontale de 2022, également en noir et blanc, de la construction du nouveau pont de la 6e rue au centre-ville, conçu par l’architecte Michael Maltzan.

Catherine Opie, « Judie Bamber, 1993 », 1993/2024, tirage pigmentaire. (Catherine Opie / Projets Regen)

Telle une balle rebondissante au-dessus des paroles d’un chant, les 10 paires d’arches animées du pont relient l’Eastside et le centre-ville séparés par une rivière et des voies ferrées le long des autoroutes, reliant le passé et le présent au fur et à mesure. Le point de vue est celui de Boyle Heights, où la population à majorité latino-américaine représente une transformation continue dans le domaine civique plus large, en regardant vers l’horizon urbain semblable à celui d’Oz. À l’intérieur de Regen Projects, un bâtiment également conçu par Maltzan, les liens entre les chemins de connexion deviennent physiques.

Le fait que les exemples individuels de l’exposition soient nouveaux, alors que la plupart des œuvres dans lesquelles ils ont été réalisés sont bien connus dans le monde de l’art, produit une résonance surprenante. Les connexions sont établies en mémoire. La connaissance visuelle ne peut pas être complète, mais elle promet toujours une prise de conscience supplémentaire.

Une surprise arrive dans une vidéo documentaire extrêmement difficile à regarder. (Cela dure un peu plus d’une demi-heure, mais j’ai duré moins de 10 minutes.) La vidéo raconte la réalisation de « Self-Portrait/Cutting » (1993), peut-être la plus grande photographie d’Opie. Son dos nu fait face à la caméra tandis que sa collègue, l’artiste superbement douée Judie Bamber, dessine méthodiquement sa peau douce et pâle avec une lame de rasoir tranchante. Du sang cramoisi coule à flots.

Imitant habilement le travail manuel d’un enfant, l’image incisée dans la chair humaine montre deux filles en forme de bâton se tenant la main. Le soleil qui jaillit derrière un nuage duveteux et une simple maison au loin posée sur une ligne d’horizon bancale complètent la scène domestique de banlieue. La toile de fond d’Opie est une draperie damassée vert foncé, couleur complémentaire vivifiante du rouge. La draperie rappelle sournoisement le célèbre double portrait de l’artiste de la Renaissance Hans Holbein : «Les ambassadeurs», truffé de nuances de discorde religieuse mortelle sous le règne du très marié Henri VIII.

Une vidéo documentaire montre un dessin découpé dans le dos de la photographe Catherine Opie pour un célèbre autoportrait d’Opie de 1993. (Projets de régénération)

L’image imbibée de sang d’Opie a été créée à la suite d’une rupture amoureuse douloureuse avec une petite amie de longue date. La maison était déchirée.

Cela résonne également du mélange d’indifférence et de cruauté indescriptibles autour du sida, une maladie transmissible par le sang dont les victimes étaient ignorées ou attaquées par les conservateurs anti-LGBTQ+ venimeux de la droite religieuse politiquement puissante. Dans une chronologie de l’urgence médicale, alors proche de son apogée, « Autoportrait/Cutting » coïncide avec la mort du danseur de ballet Rudolf Noureev et du champion de tennis Arthur Ashe ; la création, longtemps retardée, par le président Clinton d’un Bureau de la Maison Blanche chargé de la politique nationale sur le sida ; le Tony Award et le prix Pulitzer de Tony Kushner pour « Angels in America », sa brillante méditation théâtrale sur les intersections sociales entre la maladie et l’homosexualité ; et plus.

Une coalition scandaleuse de théocrates fondamentalistes protestants et catholiques était à l’origine des attaques de l’ère du sida, bloquant l’action du gouvernement. Certains des mêmes acteurs censurés, aussi importants qu’Opie qui tournait sa photographie historique il y a une génération, sont toujours au travail aujourd’hui ; rien qu’en janvier, plus de 275 projets de loi anti-LGBTQ ont été introduits dans les États à travers le pays.

Le chagrin taché de sang gravé dans le corps de l’artiste pleure encore, aggravé par la brutale décision anti-avortement de la Cour suprême de 2022 qui a vidé le contrôle des femmes sur leur propre corps. Opie a intitulé son exposition « L’harmonie est lourde », soulignant les inquiétudes actuelles. Les expositions d’enquêtes historiques dans les galeries commerciales ne parlent pas souvent d’une voix opportune, mais celle-ci le fait.

Catherine Opie, « Autoportrait/Feuille contact découpée, 2003 », 2003/2024, tirage pigmentaire. (Catherine Opie / Projets Regen)