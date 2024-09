Les photographies classiques de Louis Stettner capturent des gens ordinaires à New York et à Paris

Se consacrant à la capture d’hommes et de femmes ordinaires, Louis Stettner se décrit lui-même comme le « photographe inconnu le plus connu au monde ».

Travaillant à la fois à Paris et à New York, Stettner aimait particulièrement photographier les voyageurs, et son œuvre la plus connue était peut-être axée sur Penn Station à Manhattan.

La documentation de Stettner sur les gens ordinaires découlait de croyances communistes profondément ancrées ; il était un marxiste de longue date qui assistait régulièrement aux manifestations des travailleurs, comme on peut le voir sur sa photo de 1976 : Des manifestants manifestent en soutien aux United Farm Workers.

Dans une nouvelle grande rétrospective publiée par Thames & Hudson, Sally Martin Katz se demande pourquoi Stettner n’est pas un nom connu du grand public.

« Quand on pense à la photographie du XXe siècle, on pense à plusieurs grands noms : Henri Cartier-Bresson, Walker Evan, Dorothea Lange, pour n’en citer que quelques-uns. Mais le nom de Louis Stettner est moins souvent évoqué, et peut-être seulement par les universitaires et les spécialistes de l’histoire de la photographie », écrit Martin Katz.

Martin Katz émet l’hypothèse que c’est peut-être parce que Stettner ne s’est jamais vraiment attaché à New York ou à Paris comme l’ont fait de nombreux grands photographes du milieu du XXe siècle.

Qui était Louis Stettner ?

Louis « Lou » Stettner est né à Brooklyn, New York, le 7 novembre 1922, et décrit sa photographie comme du « réalisme humaniste », estimant que la mise en scène d’une photographie était immorale.

La Grande Dépression a eu une profonde influence sur son travail ultérieur, favorisant sa profonde empathie pour la classe ouvrière et les communautés marginalisées. Il a été inspiré par des photographes comme Sid Grossman, Henri Cartier-Bresson et Weegee (Arthur Fellig).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Stettner a servi dans l’armée américaine. C’est à cette époque qu’il a perfectionné ses compétences en photographie, travaillant comme photographe de combat dans le théâtre du Pacifique.

Après la guerre, Stettner retourne à New York. Il s’implique activement dans la Photo League, un groupe de photographes engagés dans la vie sociale à New York. Il s’installe à Paris dans les années 1950 et s’implique dans la communauté artistique de la ville.

Louis Stettner est publié par Thames & Hudson.