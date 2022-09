Les photographes de l’Okanagan prennent le gâteau au concours de la faune de la BC SPCA – Kelowna Capital News

Wayne Danforth – “Rien de tel qu’une bonne égratignure au dos” Chad Berney – “Dauphin sur eau calme”. Bruce Turnbull – “Bighorns au combat” Meghann Fletcher – “Le petit caneton part en exploration”

Il semble que les habitants de l’Okanagan aient l’œil pour capturer la faune derrière l’objectif.

Les résultats de la 14e photographie annuelle Wildlife-in-Focus de la SPCA de la Colombie-Britannique sont tombés et les grands gagnants viennent de Penticton et de Kelowna.

Dans la catégorie Wild Settings, Bruce Turnbull de Penticton s’est classé premier pour sa photo de mouflons d’Amérique, intitulée “Bighorns in battle”. Wayne Danforth a terminé deuxième dans la catégorie pour sa photo d’un grizzli, intitulée “Rien de tel qu’une bonne égratignure au dos” et Chad Berney a terminé troisième pour sa photo d’un dauphin, “Dauphin en eau calme”.

Dans la catégorie Habitat d’arrière-cour, Meghann Fletcher de Penticton a obtenu la deuxième place pour sa photo Mallard, « Petit canard part explorer ». Claire Heath de Richmond s’est classée première et Sam Gorick de Mill Bay a reçu le titre de troisième dans la catégorie.

La catégorie Backyard Habitats a mis en évidence la relation spéciale avec les animaux sauvages dans nos arrière-cours et Wild Settings a présenté des photos d’animaux dans leurs habitats naturels.

“Avec plus de 800 photos soumises, c’était un défi pour les juges du concours de ne choisir que quelques-unes des nombreuses photos étonnantes célébrant la faune diversifiée de la Colombie-Britannique”, a déclaré Erin Ryan de la BC SPCA. “Nous tenons à remercier tous les participants d’avoir partagé leurs superbes photos et d’avoir aidé à amasser 23 924,00 $ pour aider le Wild ARC de la BC SPCA à soigner les animaux sauvages blessés et orphelins.”

Les photos gagnantes seront présentées dans un puzzle exclusif et les 13 photos qui ont reçu le plus de votes seront présentées dans un calendrier de bureau en édition limitée. Les articles seront disponibles en octobre et peuvent être achetés dans la boutique en ligne de la BC SPCA.

