Les photographes d’actualité ne peuvent plus être de simples photographes

Alie Skowronski, photojournaliste basée à Miami, savait qu’il y avait un sujet d’actualité aux îles Galápagos. Elle s’est lancée, littéralement, dans la production d’un article scientifique qu’elle a présenté avec succès à L’Associated Press sur l’impact des espèces envahissantes et du changement climatique.

Skowronski a pris des photos, tourné des vidéos et rédigé le reportage. Son trio de compétences – photographie, vidéographie et rédaction – illustre le rôle croissant des photographes de presse.

De plus en plus de photographes écrivent du contenu d’actualité et tournent des vidéos, et de plus en plus de journalistes prennent des photos et des vidéos.

« Les outils du métier se sont développés pour le journalisme, la narration et la photographie », explique Terry Eilerqui vient d’avoir 80 ans et enseigne le photojournalisme depuis les années 1970.

« L’iPhone est devenu l’outil audio, vidéo et photo par défaut pour capturer des récits en mouvement. Les ordinateurs portables, les iPad, les appareils photo sans miroir et les outils audio-vidéo portables continuent d’être l’équipement professionnel pour des reportages et des récits de qualité. Les journalistes traditionnels doivent comprendre la création d’images audio et visuelles et le montage. Les carnets de notes et les instruments d’écriture des journalistes ne sont plus les seuls outils dans les poches des journalistes. »

Eiler a cofondé l’École de communication visuelle de l’Université d’Ohio en 1986 ; il est aujourd’hui professeur émérite.

Skowronski est diplômé de l’Université de l’Ohio en décembre 2020, remportant le prestigieux prix de photojournalisme du William Randolph Hearst College. championnat national décerné en 2021Sa formation universitaire comprenait la photographie, l’audio et la vidéo.

« Si je n’avais pas suivi de formation vidéo, je me serais senti très mal préparé », explique Skowronski.

Tous ses employeurs dans le secteur des médias ont exigé des connaissances de base en tournage et production de vidéos. Elle a rejoint Le Miami Herald en tant que photojournaliste en avril 2022.

L’Associated Press a publié le 29 juillet l’article de Skowronski sur le climat aux îles Galápagos. La semaine mondiale en images selon AP du 26 juillet au 1er août, une photo sous-marine des îles Galápagos par Skowronski a été incluse.

En juillet, Le New York Times a publié un long article sur le livre illustré à succès de Loren Long, « The Yellow Bus ». Il présentait des photos et des vidéos du photographe indépendant basé à Cincinnati Madeleine Hordinski.

« La plupart des photographes doivent parfois filmer des vidéos », explique Hordinski, ajoutant qu’elle a également tourné des vidéos l’année dernière pour un Washington Post histoire à propos d’un champ de tir en plein air au nord de Cincinnati.

Les photojournalistes mettent en garde contre le fait de combiner photos et vidéos, car certaines images sont plus efficaces sous forme de photos fixes. Ils soulignent également que les compétences des journalistes se sont élargies à mesure que les médias d’information ont réduit leurs effectifs.

La gestion des médias d’information a évolué à mesure que le rôle des photographes s’est élargi. Les journalistes visuels sont davantage impliqués dans le brainstorming, la planification et la présentation des reportages.

Salle de presse indépendante à but non lucratif ProPublica illustre cette tendanceembauche le photographe vétéran Boyzell Hosey en 2022 en tant que rédacteur en chef pour la narration visuelle.

Hosey se souvient d’une époque révolue, au début de sa carrière, où certains photographes n’écrivaient pas de légendes pour leurs photos car ce détail était géré par les rédacteurs. Pour que les photographes aient « leur place à la table » de la gestion des salles de rédaction, ils doivent posséder des compétences allant au-delà de la photographie point-and-click, dit-il.

La propriété de Gannett Dépêche de Colomb a demandé à la photojournaliste Barbara J. Perenic d’élargir son rôle en travaillant plus étroitement avec les rédacteurs en chef et les reporters pour développer et présenter des histoires. Perenic se décrit elle-même sur Linkedin comme « conteuse visuelle et piñata à idées ».

Son article sur les tondeuses à gazon robotiséespublié par La dépêche 2 septembre, vidéo en vedette.

Le mari de Perenic, journaliste sportif David Jablonskiréalise des vidéos depuis 2007.

« C’est à ce moment-là que nous avons eu pour la première fois la capacité Springfield News-Sun « Nous avons pu mettre nos propres vidéos sur le site. Les journalistes ont reçu de petites caméras. J’ai tout de suite apprécié », explique Jablonski. « Cela m’a donné une raison d’être sur le côté, plutôt que dans la tribune de presse. »

Cox First Media, qui possède des journaux à Springfield, Dayton et dans le comté voisin de Butler, accorde de l’importance aux vidéos et aux photos des journalistes, explique Jablonski. Il est aujourd’hui journaliste de terrain au Dayton Daily News, propriété de Cox, et couvre les Flyers de l’Université de Dayton, entre autres.

Jablonski a acheté un appareil photo numérique Canon haut de gamme en 2012. Qui lui a appris à prendre des photos ?

« J’ai appris les bases de ma femme », se souvient-il, « mais j’ai surtout appris par essais et erreurs. »

Son cours intensif comprenait la photographie de près de 70 matchs des Reds de Cincinnati en 2013 dans diverses conditions d’éclairage.

« Cela m’a rattrapé très vite », explique l’écrivain/photographe/vidéaste pionnier.

