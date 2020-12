Patrick Mahomes se délecte après un énorme jeu. Rafael Nadal tient un autre trophée. Sarah Fuller lance une nouvelle génération.

Les visages du sport en 2020, nouveaux et anciens, étaient familiers. Mais les images qui ont le plus défini cette année, sur et en dehors des champs, des diamants, des courts et des parcours du monde entier, ne l’étaient certainement pas.

Et de tous les coins, les photographes de l’Associated Press étaient là pour les capturer.

Deux fans à Tokyo, assis devant les anneaux olympiques allumés lors d’un match sombre à cause de la coronavirus. Les joueurs de la NBA se sont alignés devant le lettrage Black Lives Matter. Un Oracle Park vide à San Francisco, le ciel s’est éclairé en orange à cause des incendies de forêt en Californie.

Naomi Osaka et ses masques à l’US Open, attirant l’attention sur l’injustice raciale. Un travailleur du stade marchant parmi des rangées de découpes en carton.

COVID-19 a ravagé et réorganisé les horaires, mais le sport a continué.

Mookie Betts a hurlé en contournant les buts dans une série mondiale qui a couronné une saison écourtée par une pandémie. Dustin Johnson a enfilé une veste verte après un effort record lors d’un Masters organisé à l’automne, plutôt qu’au printemps. LeBron James et Lakers ont terminé un titre à un moment où ils recommenceraient normalement.

Avec le recul de 20-20, les athlètes et l’athlétisme n’ont jamais vu cela venir. Grâce aux photographes de l’AP, nous avons tout vu.

