Je suis claustrophobe et l’idée d’être confiné dans une petite grotte pour faire de la spéléologie me rend anxieux rien que d’y penser. C’est étroit, restrictif et finalement beaucoup trop proche pour être confortable – un sentiment que, curieusement, je vois souvent dans les images des photographes animaliers, en particulier ceux qui débutent. Ils sont tout simplement trop proches !

Maintenant, cela peut sembler une affirmation presque impossible, car nous savons tous que l’une des parties les plus difficiles de la création de superbes images de la faune est la prise de vue sur le terrain qui nous met à portée de nos sujets prévus, n’est-ce pas ? De plus, des professionnels, moi y compris, ont souvent écrit que si vos images ne sont pas assez bonnes, vous n’êtes probablement pas assez proches. Alors, je fais marche arrière ?

C’est de l’omission de l’espace dont je parle ici, et de la façon dont les photographes tombent si souvent dans le piège du remplissage du cadre – quelque chose qui peut couper l’essence d’une image. Les plans serrés fonctionnent parfois, mais ils en ont besoin de suffisamment pour vous accrocher, vous retenir et vous exciter. Sinon, il ne s’agit en réalité que d’une prise de vue record qui pourrait sembler plus appropriée pour un guide que pour votre mur.

L’espace compte. Cela permet aux sujets de respirer, pour ainsi dire, au sein d’une image – un espace permettant au spectateur d’explorer, de s’imprégner un peu de l’environnement et d’ajouter de la profondeur à la scène.

Malheureusement, vous devrez encore apprendre à vous rapprocher physiquement, mais une fois sur place, vous devrez savoir comment interpréter l’environnement de votre sujet pour créer des images un peu moins claustrophobes et impliquant l’essence de l’environnement. Il s’agit de donner aux sujets un espace dans lequel s’intéresser, se déplacer et participer, plutôt que d’en faire l’objet principal.

La prochaine fois que vous partirez en tournage, prenez une seconde et demandez-vous : ma composition est-elle restrictive ? Est-ce que je donne à mes sujets de l’espace pour respirer ? Parfois, ils n’en ont pas besoin, mais je dirais que, le plus souvent, l’espace peut être plus précieux que le sujet lorsqu’il s’agit de photographie animalière !

