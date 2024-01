Les Phoenix Suns trouvent une nouvelle identité grâce au rythme et à la pression

PHOENIX — Vous connaissez tous le mème avec Leonardo DiCaprio pointant vers l’écran, n’est-ce pas ? De « Once Upon a Time in Hollywood » alors qu’il attend que Rick Dalton apparaisse à l’écran après avoir refusé une offre de cigarette acide de Cliff Booth ? Quelle image.

Quoi qu’il en soit, ce furent les cinq dernières minutes de la victoire miraculeuse 119-117 des Phoenix Suns contre les Sacramento Kings mardi.

Lors de la conférence de presse d’introduction de Frank Vogel en juin, il a vanté une équipe qui allait jouer « de la merde comme l’enfer » des deux côtés et plus tard dans l’été, il a prêché un volume et un rythme à 3 points comme piliers de la façon dont ils joueront offensivement. Cette équipe a été MIA pendant la grande majorité de ses 39 premiers matchs, et juste avant l’arrivée de la mi-saison, elle a enfin été exposée lors de la séquence de 23-4 des Suns pour clôturer la victoire.

Mais une nouvelle identité a émergé au cours du processus.

Avec 5:11 à jouer et les Suns en baisse de 17, Bradley Beal a rapidement fait remonter le ballon sur le terrain sur un lancer franc réussi. Il était dans une action dans les cinq secondes après avoir sprinté sur le sol et effectué un lay-up en transition sur un flotteur manqué des Kings, leur donnant un avant-goût de leur propre médecine.

Beal a reçu un écran de Grayson Allen, alors que l’alignement à cinq retraits des Suns a connu un certain succès avec Josh Okogie pendant deux minutes avant qu’Eric Gordon ne ferme. Beal a été immédiatement doublé et a trouvé Allen à une passe pour un 3.

Avec Kevin Durant défendant le centre All-NBA Domantas Sabonis, Sacramento a lancé un pick-and-roll pour le grand afin de placer Durant dans une position où il doit faire la bonne lecture. Il l’a fait, rencontrant Malik Monk sur la ligne des fautes et s’élevant pour un formidable combat qui a forcé Monk à passer à Sabonis alors qu’il était sur le point de lâcher le tir. Beal s’était alors rétabli et s’était suffisamment engagé dans la voie de dépassement pour réaliser un chiffre d’affaires. Durant s’est immédiatement lancé dans la course et a claqué le ballon pour ramener le déficit à une douzaine.

Durant a souligné la pression après le match à plusieurs reprises, et c’était le moment du jeu où on pouvait vraiment la sentir se développer. Sacramento avait déjà commis cinq revirements au quatrième quart-temps. D’autres arrivaient.

Après que l’entraîneur-chef des Kings, Mike Brown, ait pris un temps mort qui était la dernière pause significative dans l’action jusqu’à ce qu’il reste deux secondes au match, il est revenu à Sabonis et les Kings ont commencé à faire leur propre ciblage en sélectionnant Allen sur All-NBA. garde De’Aaron Fox.

Le gaucher a utilisé sa vitesse phénoménale pour faire un pas sur Allen, mais avec Harrison Barnes à la place du dunker (flottant sur la ligne de fond) avant de flasher le corner, cela a donné à Durant suffisamment d’espace pour couper Fox au bord. On lit ici Barnes dans le coin, mais comme Kevin Huerter était juste là, Gordon est sagement resté sur place tout en gardant un œil sur Fox et a récupéré la passe.

Regardez tout le monde courir après ça.

Les Kings sont revenus assez bien dans la transition avant que Durant n’attaque une clôture alors qu’Allen coupait, et son homme (Fox) a dû interrompre Durant puisque Huerter était en match croisé sur Durant. Allen était libre et a effectué une coupe intelligente vers un espace ouvert qui a déclenché le mouvement du ballon vers un Durant 3.

Sacramento fait rouler le ballon, à la limite du choc. Il gère le cycle insensé de transferts de dribbles qui donne l’impression que la plupart des infractions de basket-ball universitaire datent d’il y a un siècle, et Devin Booker l’a déjà vu, alors il vole pour garder Monk près de lui. Cela vaut à Barnes une faute offensive et le troisième cadeau consécutif des Kings.

Sabonis revient, un signal que Sacramento va le mettre en place avec une défense de zone. Phoenix l’identifie, Booker du coin appelle l’action avec un mouvement de la main et obtient un regard solide de 3 sur l’aile pour Durant qui ne descend pas.

Sacramento cherche ensuite à poster Sabonis, sur qui Gordon est en cross-match. La capture de Sabonis arrive à 20 pieds, alors il exécute un transfert pour rouler vers le bord pendant que Monk coupe à droite. Allen s’en tient à Sabonis avant de se lever pour refuser Monk. Une autre fuite. Beal a dunk.

Le ballon est à nouveau enroulé et Booker court de manière hilarante tout en se jetant sur Sabonis pour éviter que des secondes supplémentaires ne se déroulent. Chris Paul était fier de regarder ça.

Plus d’action dans le hub Sabonis et Booker commet des fautes lors de la tentative de transfert. Hors des limites, Fox obtient le changement qu’il voulait sur Durant. Je pense? Eh bien, il n’aurait pas dû le vouloir.

Durant fait son dernier jeu défensif fantastique sur des trucs de Kirby et avale Fox en entier, enveloppant son pull. Une autre fuite. Durant 3.

Lorsque Brown a pris son temps mort, c’était un match de 12 points. Désormais, le déficit des Suns était de quatre, et cela s’est produit en temps réel sur une période de moins de trois minutes.

Comme l’a dit Durant, pression !

La projection avec Sabonis persiste, mettant une fois de plus le changeur de jeu défensif de la poussée (Durant) dans l’action. Monk s’enfonce suffisamment pour trouver Sabonis pour un dépotoir et un flotteur au-dessus d’Allen tombe. Phoenix fait passer le ballon au-delà de la moitié du terrain à 20 heures du chronomètre des tirs et le ciblage de Sabonis par Booker sur un changement provoque une faute. Une ligne de touche hors des limites amène Beal à sortir des limites sur une excellente conception d’isolation de base. À 1:51 de la fin et une avance de six points des Kings, cela semble être le cas.

Pour le dernier tour des Kings, encore c’est la projection Sabonis. Durant défend le ballon encore. C’est absolument mystifiant de regarder en arrière. Monk, armé d’une superbe poignée, tente de libérer Durant en vain. Alors que Monk se dirige vers l’aide et permet à Beal de glisser vers le bas, son homme Fox se retire pour la prise de fin de temps vers le haut de la clé tandis que Monk pense que Fox reste sur place. Leur huitième et dernier chiffre d’affaires de la période.

Booker fait tourner une fois de plus les engrenages de l’offensive avant même que le chronomètre des tirs n’entre chez les adolescents. Sabonis continue en tant que pigeon, passé au meneur. Booker se lance dans l’aide, et comme c’est Sabonis qui défend, Keegan Murray suit également Booker jusqu’au coin. Booker sait ce que cela entraîne.

Gordon 3. Jeu à une possession.

Étonnamment, les Kings ne demandent pas de temps mort. Dans une certaine mesure, ils continuent naturellement à avancer et font confiance à Fox, le premier lauréat du Jerry West Award pour le meilleur joueur d’embrayage du jeu. Encore plus de dribbles absurdes pour tuer la moitié du chronomètre des tirs. Sabonis arrive à son point de transfert avec il reste six secondes au chronomètre des tirs. Désespoir du moine 3. Pas bon. Murray attrape le raté, cependant, et Fox s’isole juste pour prendre un mauvais pull-up 3 qui s’ensuit une balle lâche avec laquelle qui d’autre qu’Allen tombe.

N’oubliez pas, la pression.

Booker s’envole vers le sol. Sabonis en a marre et tente désespérément de refuser la passe, tombant dans le processus. Euh oh.

Gordon 3. Match nul.

Pas de délai d’attente. Encore. Les Kings ont été vraiment offensifs plus tôt dans le chronomètre, mais dévalent la colline depuis si longtemps qu’ils sont juste là pour le tour à l’intérieur de la boule de neige. Fox isole et rate un pull-up middy. Durant fait une faute sur Sabonis, son dernier jeu défensif génial, et c’est essentiellement tout à partir de là.

Ce qu’il faut en déduire, c’est 1) que les Kings ont complètement fondu et 2) c’était à cause de la façon dont les Suns ont joué. L’identité des Suns n’est pas le principal sujet de discussion de Vogel avant la saison. C’est plutôt ce sur quoi Durant a insisté.

Pression.

Suivez @KellanOlson