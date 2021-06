Les Phoenix Suns recréent le jeu de 2017-18 pour remporter la dernière victoire contre les Los Angeles Clippers | Nouvelles de la NBA

Le mandat de Jay Triano en tant qu’entraîneur-chef par intérim des Phoenix Suns n’a pas été particulièrement mémorable.

L’étape la plus mémorable de la série de 79 matchs (21 victoires, 38 défaites avec une mauvaise équipe) au cours de la saison 2017-2018 est peut-être survenue lors d’un match le 26 décembre 2017, lorsque le Canadien est devenu le premier entraîneur-chef né à l’étranger en L’histoire de la NBA a remporté 100 matchs dans la ligue avec une victoire de 99-97 sur les Grizzlies de Memphis.

Mais ce n’était pas tant le point de repère que la façon dont il a été réalisé.

Les Phoenix Suns se sont retrouvés à égalité avec 0,6 seconde au compteur et Dragan Bender s’est mis à entrer. Triano a ingénieusement profité de la règle peu connue selon laquelle vous ne pouvez pas gardien de but sur un jeu dans les limites et a demandé au jeune Croate (maintenant de retour dans l’EuroLeague avec le Maccabi Tel-Aviv) de faire une passe juste au-dessus du panier pour que Tyson Chandler rentre à la maison. le vainqueur du match.

« J’essayais de créer un jeu, où vous pouvez marquer avec comme trois dixièmes de seconde à gauche ou quelque chose du genre et je pensais juste que ce soir était le bon moment pour le faire », a déclaré Triano lors de son briefing d’après-match en 2017.

« Je l’ai mis, probablement deux ou trois jours après avoir pris le poste ici. C’est une règle que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous ne pouvez pas garder le ballon qui ne comptera pas, alors je dis aux gars de tirez le ballon dans le panier et tout ce que Tyson a à faire est de le toucher en descendant ou de saisir le rebord, de le faire toucher votre articulation et d’entrer.

« J’ai demandé aux officiels quand ils venaient faire leurs stages et séminaires avec les entraîneurs, il y a 15 ans à Toronto, et ils ont dû revenir en arrière et le regarder et j’ai essayé de garder le secret, mais ce n’est pas un secret. Suite. »

Chandler a mentionné le parallèle historique sur les réseaux sociaux, tweetant un cri à son ancien entraîneur, à la suite du dunk gagnant de DeAndre Ayton.

Ça a l’air familier – Tyson Chandler (@tysonchandler) 23 juin 2021

Bravo à l’entraîneur Jay Triano ! Après un jour d’entraînement, il m’a donné des informations aléatoires sur la NBA et m’a dit : « Saviez-vous qu’il n’y a pas de gardien de but sur un jeu hors limites ? » J’étais comme vraiment ?? Nooon, il a dit de chercher .. 3 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés dans cette situation – Tyson Chandler (@tysonchandler) 23 juin 2021

En 2017, les Suns ont mis Chandler, Marquese Chriss, Troy Daniels et TJ Warren dans une formation de diamant pour créer un certain espacement au sol. Bender ferait passer les inbounds en raison de sa taille (7-1) et de son amour pour le sport qu’il a grandi en jouant en Croatie.

« J’ai beaucoup joué au football, et c’était comme une touche », a déclaré Bender à azcentral.com. « Ça m’a été utile, c’est sûr. »

Et on lui a donné un nom encore meilleur : le ‘Valley-Oop’.

En un éclair, les Phoenix Suns ont étonnamment pris un point d’avance sur un jeu hors limites qui avait commencé avec moins d’une seconde à jouer. Un long examen des officiels a ensuite confirmé le panier, envoyant une foule de Phoenix Suns Arena qui a été bruyante tout au long des séries éliminatoires dans une frénésie absolue.

« Jae l’a parfaitement installé là-bas », a déclaré Ayton. « J’ai essayé de configurer (Ivica) Zubac pour que Book ait un bon angle sur lui. Et je crois qu’une fois que mes pieds touchent la peinture où je peux aller de droite à gauche, un-deux, je veux dire, peu de gens vont sois là-haut avec moi. »

L’entraîneur des Suns, Monty Williams, a déclaré que son équipe n’avait jamais traversé ce jeu de couloir spécifique, et l’a qualifié de mélange entre un jeu que l’ancien entraîneur des 76ers de Philadelphie, Brett Brown, avait l’habitude de diriger lorsque Williams était assistant de ce personnel en 2018-19 et un Tyson. Chandler vainqueur du match lors de la saison 2017-18 des Suns.

« J’aimerais être aussi brillant, mais je ne le suis pas », a déclaré Williams. « Je vole tout le monde. »

Grand temps de jeu appelez Coach Mont !!!!!!!! – Chris Paul (@CP3) 23 juin 2021

« C’était juste une de ces choses qui se produisent où vous en êtes simplement reconnaissant. La volonté de nos gars de rester avec, je ne pense pas que nous ayons bien joué ce soir, mais nous avons fait suffisamment de jeux pour gagner le match. C’était une exécution irréelle à la fin, et pour nous, l’endurance mentale de rester là-dedans et de ne pas abandonner quand il semblait que ça n’allait pas aller dans notre sens. »

Booker a ajouté: « Même en parlant à (Rajon) Rondo à mi-terrain après le (jeu), il s’est dit: » Cela ne compte pas. » J’étais comme, ‘J’ai déjà vu ce film (avec le vainqueur du match de Chandler). Ça compte.’

« C’est donc un jeu incroyable, une exécution incroyable à tous les niveaux. »