Les Phoenix Suns promettent plus d’urgence dans le match 6 contre les Los Angeles Clippers revitalisés | Nouvelles de la NBA

Après que les Phoenix Suns aient échoué lors de leur première chance de clôturer la finale de la Conférence Ouest, les Clippers donneront une nouvelle vie au sixième match mercredi soir à Los Angeles.

Les Clippers ont réduit l’avance de la série des Suns à 3-2 lundi avec un triomphe de 116-102 à Phoenix alors qu’ils tentent de renverser un déficit de 2-0 pour la troisième fois consécutive en séries éliminatoires.

Los Angeles a creusé des trous contre les Dallas Mavericks au premier tour et les Utah Jazz en demi-finale de conférence.

« Nous prospérons en ce moment », a déclaré l’attaquant des Clippers Paul George. « Nous nous réunissons encore plus dans ces moments. Cette équipe est juste composée de ténacité, dans tout l’alignement. Nous allons tout donner et nous vivrons avec les résultats. »

George a marqué 30 points en deuxième mi-temps et un record en carrière de 41 au total sur 15 tirs sur 20 pour alimenter la victoire de lundi qui prolonge la série. Il devra à nouveau porter la charge mercredi avec Kawhi Leonard (genou) pour le huitième match consécutif des séries éliminatoires.

















Le grand homme des Clippers, DeMarcus Cousins, qui a marqué 15 points en 11 minutes lors du cinquième match, a déclaré que personne ne devrait être surpris par la résilience de Los Angeles.

« C’est comme ça que nous sommes construits. Nous sommes construits pour ce moment et nous n’en avons pas peur », a déclaré Cousins. « Nous sommes d’accord avec le dos au mur. Je pense que c’est à ce moment-là que nous sortons et montrons de notre mieux. »

Phoenix n’a pas bien réussi lors du cinquième match lorsqu’il était en mesure de remporter sa première apparition en finale de la NBA depuis 1993.

Les Suns ont pris un retard de 20-5 au cours des cinq premières minutes et plus et n’ont pas joué comme une équipe vraiment déterminée à achever les Clippers.

















L’entraîneur de Phoenix, Monty Williams, a qualifié le début d' »inacceptable ».

« Le désespoir doit être là. C’est l’affaire », a déclaré Williams. « Ce n’est pas parce que vous avez une avance dans la série que vous pouvez vous présenter et qu’ils vont vous la donner. Nous devons comprendre cela, et je pense que nous le faisons maintenant. Nous serons meilleurs quand nous nous présenterons la prochaine fois que nous jouons.

« Mais le désespoir (des Clippers), leur avantage concurrentiel a été constant pendant 48 minutes. Nous l’avons fait par à-coups, et nous n’avons certainement pas commencé le match avec. »

Le gardien vedette des Suns Devin Booker, qui joue avec un nez cassé, a marqué 31 points lundi pour son deuxième meilleur effort de la série. La défaite du match 5 a eu un sentiment similaire pour lui.

















« Ils sont sortis, ils nous ont frappés au visage pour commencer le match et je pense que nous l’avons montré à certains endroits », a déclaré Booker. « Mais ils ne vont pas disparaître facilement, nous devons donc être enfermés du début à la fin. »

Le meneur de Phoenix Chris Paul a déclaré que son club avait laissé les Clippers devenir « trop ​​à l’aise ».

« Nous devons vraiment être meilleurs », a ajouté Paul.

















Les Suns ont divisé les deux matchs à Los Angeles, s’inclinant 106-92 dans le match 3 avant de rebondir pour une victoire de 84-80 deux soirs plus tard.

Les Clippers ont désormais l’opportunité d’égaliser la série et de forcer un Game 7 vendredi soir à Phoenix.

« Le groupe de gars que nous avons, j’aime ces gars », a déclaré l’entraîneur de Los Angeles Tyronn Lue. « Ils s’affrontent tous les soirs, peu importe qui est sur le terrain. Le travail n’est pas terminé, mais nous sommes entrés dans un environnement hostile et avons obtenu une victoire décisive.

« Nous devons le refaire deux fois de plus. »

Le centre des Clippers Ivica Zubac (genou) a raté le match 5 et est discutable pour le match 6.