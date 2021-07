Les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks cherchent à mettre fin à la sécheresse du championnat lors des finales NBA 2021

Les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks s’affronteront pour voir qui sera couronné champion NBA 2021. Les deux équipes sont devenues des équipes NBA en 1969 et ont connu des moments de gloire. Les Bucks ont déjà été champions de la NBA, remportant le trophée en 1971 avec Kareem-Abdul Jabbar à la barre. Phoenix n’a pas remporté de titre mais a atteint la finale de la NBA en 1993 avec Charles Barkley, juste pour perdre contre Michael Jordan. Il s’agit de la première apparition en finale des Suns depuis 1993, et les Bucks reviennent en finale pour la première fois depuis 1974. Mais le casting de joueurs qui ont formé ces équipes ici est un mélange unique.

Les Suns sont dirigés par le meneur vétéran de 16 ans Chris Paul. Paul est un All-Star 11 fois, un chef d’équipe accompli et un meneur de jeu doué. Il se classe cinquième dans l’histoire de la NBA pour les passes décisives et les vols et est le président de la National Basketball Players Association.

Paul a atteint la finale de la NBA pour la première fois, à l’âge de 36 ans. Remporter un championnat de la NBA serait la pierre angulaire de la carrière de l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de la ligue. Sélection All-Star au cours de chacune des deux dernières saisons, le sous-dimensionné Paul reste une merveille à un âge où peu de joueurs sont même actifs, sans parler de jouer à un niveau d’élite.

Paul est flanqué du garde de tir Devin Booker, 24 ans. Booker est un All-Star à deux reprises et a marqué 70 points dans un match à 21 ans. Chris Paul l’appelle « le plus vieux de 24 ans que j’aie jamais rencontré ».

Booker est devenu l’un des vétérans de cette jeune équipe des Suns. La véritable jeune star de l’équipe est le choix n°1 du repêchage 2018, DeAndre Ayton. Le joueur de 22 ans est le deuxième joueur des Bahamas à se qualifier pour la finale de la NBA et pourrait célébrer son 23e anniversaire en tant que champion de la NBA, car il aura 23 ans un jour après un potentiel match de finale 7.

Les Bucks ont déjà été proches de la finale. Ils menaient 2-0 lors de la finale de la Conférence de l’Est en 2019, mais ont perdu contre les Raptors de Toronto qui ont remporté quatre matchs consécutifs en route vers le titre de cette année. Mais les Bucks ont finalement atteint les finales NBA dirigées par une équipe éclectique de joueurs.

Ils sont dirigés par le double MVP de la ligue Giannis Antetokounmpo. Giannis est l’un des 12 joueurs à avoir remporté deux récompenses consécutives de MVP NBA et en 2019-2020, il est devenu le troisième joueur à être nommé MVP et joueur défensif de l’année au cours de la même saison (Michael Jordan et Hakeem Olajuwon).

L’extraordinaire ascension de Giannis de jouer dans la deuxième division en Grèce en tant que perspective NBA Draft pour devenir un double MVP NBA est l’étoffe de la légende. S’il est capable de jouer dans les finales de la NBA et de mener les Bucks à leur premier championnat en 50 ans – à la suite de défaites déchirantes en séries éliminatoires les deux saisons précédentes en tant que tête de série supérieure – cela mettrait le point d’exclamation sur son voyage vers la grandeur .

Le seul autre joueur encore dans cette équipe des Bucks depuis le repêchage de 2013 lorsqu’ils ont signé Giannis est Khris Middleton. Middleton est deux fois étoile et le premier joueur à jouer dans la NBA G League et à être nommé NBA All-Star. Il a été la principale option de score pour les Bucks dans des situations de matchs serrés et a intensifié les récentes blessures de Giannis pour mener les Bucks à la finale.

Comme Giannis, Middleton a emprunté un chemin improbable vers la célébrité NBA. Choix de repêchage de deuxième ronde. Expérience de la NBA G League. Échangé après sa saison recrue. Et pourtant, il est devenu un All-Star de la NBA, un olympien américain et un joueur d’embrayage qui a joué match après match dans les plus grands moments de la course des Bucks à la finale de la NBA.

Les Bucks ont un autre ancien joueur étoile pour compléter leurs trois grands à Jrue Holiday. Holiday a fait partie de la première équipe défensive de la NBA 2020-21. Parallèlement à cela, il a remporté le prix de l’esprit sportif NBA 2020-21 et le prix du coéquipier de l’année 2019-20 Twyman-Stokes.

Ces deux équipes ont des joueurs de rôle expérimentés pour ajouter de la profondeur. Le seul joueur de l’une ou l’autre équipe à avoir disputé une finale NBA est Jae Crowder de Phoenix, qui a disputé la finale 2020 pour le Miami Heat. Les Bucks ont connu le centre Brook Lopez, qui est également un ancien joueur étoile.

Phoenix a également des talents préférés des fans comme Cameron Payne, un joueur qui jouait en Chine il y a un an après avoir fait ses premiers pas dans la NBA d’équipe en équipe. Milwaukee s’est appuyé sur son propre favori des fans, Bobby Portis, qui a joué pour les Knicks de New York la saison dernière et a terminé troisième en efficacité à trois points cette saison.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici