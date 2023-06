Les Phoenix Suns devraient embaucher Frank Vogel comme prochain entraîneur-chef, selon plusieurs rapports.

Cette décision intervient après que l’équipe s’est séparée de l’ancien entraîneur Monty Williams il y a quelques semaines à la suite d’une éviction de six matchs en demi-finale de la Conférence Ouest par les Denver Nuggets.

Vogel est issu d’un groupe de finalistes qui comprenait l’ancien entraîneur des 76ers de Philadelphie Doc Rivers et l’assistant des Suns Kevin Young, par ESPN.

Vogel a remporté le championnat 2020 avec les Lakers de Los Angeles dans la bulle NBA. Le joueur de 49 ans est entraîneur depuis plus de 20 ans, notamment en tant qu’entraîneur-chef des Indiana Pacers, des Orlando Magic et des Lakers, avec un dossier combiné de 431-389 (0,526).

Vogel prendra le contrôle d’une équipe qui est allée 45-37 en 2022-23 avec les stars Kevin Durant, Devin Booker et Deandre Ayton sur la liste.

