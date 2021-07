Les Phoenix Suns cherchent à continuer ; Milwaukee Bucks Eye a Start

Chris Paul a fait ses débuts en finale de la NBA avec les Phoenix Suns, Giannis Antetokounmpo est revenu dans la formation des Milwaukee Bucks, mais la série qui réécrit l’histoire à chaque match vient de commencer avec les Suns prenant une avance de 1-0. Le match 2 des finales NBA donnera définitivement le ton.

Si les Suns en marquent deux à domicile, les Bucks auront le dos au mur à domicile lors du troisième match. Si les Bucks en remportent un sur la route, ils iront au Fiserv Forum avec un avantage à domicile. Mais perdre le match 1 n’est pas une situation dans laquelle les Bucks n’ont pas été. Ils ont également perdu le match 1 de leurs deux dernières séries contre les Brooklyn Nets et les Atlanta Hawks.

Pour Bucks, le retour d’Antetokounmpo n’a pas apporté le résultat souhaité, mais la star grecque était au sol pendant plus de 35 minutes, faisant tout ce qu’il pouvait, y compris un bloc digne des meilleurs moments sur Mikal Bridges. « En allant au match 2, j’espère que je pourrai me sentir plus à l’aise, plus confiant pour descendre, faire plus de jeux », a déclaré Antetokounmpo.

Paul, qui a joué dans le match 1 avec 32 points et neuf passes décisives, sait que les Bucks reviendront avec un meilleur plan de match, mais a déclaré que les Suns étaient prêts à tout ce qui leur arriverait. « S’ils vont piéger, ils piègent. Ils échangent, ils échangent. Mais quoi qu’il en soit, tout au long de la saison, nous nous sommes adaptés et préparés à tout ce qu’une équipe nous a lancé », a déclaré le vétéran de 16 saisons.

Mais les deux équipes ont prouvé à maintes reprises qu’elles sont une équipe plus qu’une équipe dirigée par l’alpha. « Nous avons une vraie équipe, a déclaré Paul. « Comme une équipe où vous ne pouvez pas simplement toucher un ou deux gars. » Devin Booker et DeAndre Ayton ont tous deux formé le trident avec Paul avec lequel les Suns ont mis leurs adversaires sur le dos. Booker a ajouté 27 points et six passes décisives, et Ayton a terminé avec 22 points et 19 rebonds dans le premier match.

Les Bucks ont aussi des joueurs qui se sont imposés quand cela comptait pour le choc au sommet. Jrue Holiday est l’un des meilleurs gardes défensifs et mettra derrière sa performance de 10 points dans le match 1. Khris Middleton devrait également sortir plus fort si les Bucks espèrent en faire une série.

« Nous devons être meilleurs défensivement. Nous devons les garder en dehors de la ligne des lancers francs et nous devons être plus agressifs en attaque et atteindre la ligne des lancers francs et arriver à une bonne attaque », a déclaré Mike Budenholzer admettant qu’il était frustrant de voir Suns frapper un remarquable 25- pour-26 de la ligne des lancers francs dans le match 1.

Le match 2 de la finale NBA sera diffusé en direct sur Star Sports Select et diffusé sur Disney+Hotstar et NBA League Pass à 6h30.

