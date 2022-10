Les Phoenix Suns battent les pélicans épuisés de la Nouvelle-Orléans ; Milwaukee Bucks Down New York Nicks pour rester invaincu; Les Spurs de San Antonio battent les Chicago Bulls

Mikal Bridges a connu sa meilleure soirée offensive de la saison pour aider ses Phoenix Suns à remporter un match de basket, puis s’est précipité dans les vestiaires pour regarder ses bien-aimés Phillies de Philadelphie terminer une victoire dans le premier match des World Series.

Avec deux grandes victoires en main, il était temps de sortir le chapeau des Phillies et le maillot de Rhys Hoskins pour la conférence de presse d’après-match.

“Super journée”, a déclaré Bridges.

Bridges a mené tous les buteurs avec ses 27 points et Devin Booker en a ajouté 16 pour mener les Suns sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, épuisés par les blessures, 124-111 vendredi.

“Mes coéquipiers continuent de me trouver tout le temps”, a déclaré Bridges, qui a grandi à Philadelphie et était une star universitaire à Villanova. “Juste jouer dur, rester agressif, c’est vraiment ça.”

Les étoiles marquantes habituelles des Suns étaient assez calmes, mais elles ont obtenu un match productif de Bridges et de leurs joueurs de banc. Torrey Craig a terminé avec 13 points sur 6 tirs sur 6, Cameron Payne a ajouté 12 points et Bismack Biyombo a récolté 11 points et 13 rebonds.

Les Suns ont marqué 60 points dans la peinture et ont eu un avantage de rebond de 47-33.

“C’est la différence dans le jeu”, a déclaré l’entraîneur des Pélicans Willie Green. “Ce sont les choses que nous faisons habituellement, mais ils étaient meilleurs dans ces domaines que nous.”

Bridges a tiré 10 sur 13 depuis le terrain, dont 3 sur 5 à 3 points.

Jonas Valanciunas a mené les Pélicans avec 25 points et 10 rebonds. Naji Marshall a ajouté 21 points. CJ McCollum a marqué 17 buts mais n’a tiré que 6 sur 19 depuis le terrain et a raté ses cinq tentatives à 3 points.

Les Pélicans manquaient quelques-uns de leurs meilleurs joueurs en raison de blessures, notamment les attaquants Zion Williamson et Brandon Ingram. Les Suns ont eu leurs propres problèmes de blessures: le centre partant Deandre Ayton est parti au premier quart avec une entorse à la cheville gauche et n’est pas revenu, raison pour laquelle Biyombo a joué 23 minutes.

Le match a été serré pendant une grande partie de la nuit, mais les Suns se sont lentement retirés en seconde période. Ils ont utilisé une séquence de 14-0 à la fin du troisième quart pour prendre une avance de 93-83 avant la dernière période.

Damion Lee a fait un 3 points pour pousser l’avantage de Phoenix à 106-90. Le banc de Phoenix a marqué 54 points.

La Nouvelle-Orléans a pris les devants 27-21 après le premier quart-temps, profitant des Suns qui tirent à froid, qui n’ont réussi qu’un seul des 9 tirs à 3 points.

Phoenix a avancé 57-52 à la mi-temps. Bridges a mené les Suns avec 15 points tandis que Craig avait 11 points sur 5 tirs sur 5 depuis le banc. McCollum a mené les Pélicans avec 14.

C’était un affrontement de deux équipes qui se sont rencontrées au premier tour des séries éliminatoires la saison dernière. Les Pélicans ont donné aux Suns, tête de série, un test beaucoup plus difficile que prévu avant de finalement perdre en six matchs.

Giannis Antetokounmpo a récolté 30 points, 14 rebonds et neuf passes alors que les Milwaukee Bucks sont restés invaincus avec une victoire de 119-108 sur les New York Knicks vendredi soir.

Keldon Johnson a marqué 33 points pour San Antonio, gâchant un jalon de carrière pour l’ancien coéquipier DeMar DeRozan et menant les Spurs à une victoire de 129-124 contre les Chicago Bulls vendredi soir.

