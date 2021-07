Les Phoenix Suns battent les Milwaukee Bucks pour prendre les devants 2-0

« Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini », a déclaré l’ancien NBA All-Star Baron Davis après que les Phoenix Suns ont remporté le match 2 de la finale NBA avec une victoire de 118-108 sur les Milwaukee Bucks au Phoenix Suns Arena jeudi soir. Devin Booker a ouvert la voie avec une performance de 31 points, tandis que le jeune attaquant Mikal Bridges a inscrit 27 points, un sommet en séries éliminatoires.

Booker a certainement fait écho au sentiment partagé par le baron Davis après le match. « C’est un état d’esprit 0-0 pour nous avant le match 3 », a déclaré Booker. « C’est un match 7 pour nous. Chaque match est un match 7 à ce stade de la saison. Nous sommes enfermés.

Tous les partants des Suns ont marqué à deux chiffres, avec Booker et Bridges en tête. Chris Paul a ajouté 23 points, Jae Crowder 11 et DeAndre Ayton en avait 10. La bobine de point culminant du match 2 appartenait aux Suns grâce à une possession de 12 passes qui s’est terminée par Ayton qui l’a clôturé avec un lay-up et une faute à la fin du deuxième quart. La rotation défensive des Bucks était serrée sur ce jeu, mais la passe des Suns impliquant chaque joueur touchant le ballon au moins deux fois était une classe de maître dans le mouvement du ballon.

Giannis Antetokounmpo a connu une soirée impressionnante avec 42 points, 12 rebonds, quatre passes décisives et trois blocs. Antetokounmpo (20 points au 3e quart du match 2) est devenu le 4e joueur à marquer plus de 20 points lors d’un quart de finale NBA au cours des 50 dernières saisons. Les trois autres étant Michael Jordan (finales 1993), Isiah Thomas (finales 1988 et 1990) et Joe Dumars (finales 1989).

Cependant, la soirée monstre n’a pas été suffisante car les Bucks ont perdu 0-2 dans la série. Khris Middleton et Jrue Holiday sont allés 12 sur 37 dans le match quand Antetokounmpo a obtenu 15 sur 22. Cependant, l’entraîneur Budenholzer a apprécié la valeur défensive que Middleton et Holiday apportent, quelle que soit leur performance offensive.

« Vous accordez toujours du crédit à la défense », a déclaré Budenholzer. « Ces gars font du bon travail. Il y a probablement quelques looks qu’ils doivent faire, et je pense qu’ils continuent de travailler et qu’ils seront bons.

Seules quatre équipes dans l’histoire de la NBA ont perdu une série de finales NBA après avoir mené 2-0. Les Suns voudront éviter de devenir la cinquième équipe de cette liste. Alors que la série se déplace à Milwaukee, les Bucks chercheront à répéter leur performance en demi-finale de la Conférence de l’Est lorsqu’ils étaient en baisse 0-2 sur la route, puis ont remporté la série contre les Brooklyn Nets. Le match 3 au Forum Fiserv dimanche soir (lundi matin IST) pourrait n’être que le début de cela.

Le match 3 des finales NBA sera diffusé en direct sur Star Sports Select et diffusé sur Disney+Hotstar et NBA League Pass le 12 juillet à 5h30.

