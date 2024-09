Les Phillies vont-ils à nouveau adopter le « Dancing On My Own » ? – Phillies Nation

Garrett Stubbs est le DJ des Phillies. (Grace Del Pizzo/Phillies Nation)

NEW YORK — La prochaine victoire des Phillies sera suivie d’une célébration au champagne.

Cela pourrait arriver dès dimanche soir avec une victoire des Phillies sur les Mets. Une autre défaite retarderait la célébration d’au moins une journée. Le chiffre magique pour remporter la NL East est un.

La musique est un élément essentiel des célébrations dans les vestiaires des Phillies. La playlist « Phils Win », créée par Garrett Stubbs et Kyle Schwarber, a été découverte sur Spotify après la victoire des Phillies contre les Cardinals de St. Louis en 2022. Une chanson jouée dans les vestiaires est devenue virale et est devenue la chanson qui a défini les deux dernières séries éliminatoires des Phillies.

Une reprise de « Dancing On My Own » de Robyn par Calum Scott et Tiësto a captivé les fans des Phillies en 2022. L’équipe a commencé à jouer la chanson immédiatement après les victoires en séries éliminatoires. Les joueurs ont chanté en même temps qu’ils s’aspergeaient de champagne et de bière à la fin de chaque match décisif en séries éliminatoires et de chaque victoire en séries éliminatoires. Cette chanson est devenue un symbole de l’ambiance enjouée et sans limites des Phillies qui les a aidés à se rendre jusqu’à une improbable participation aux World Series.

Mais les Phillies se sont éloignés à la fois de la chanson et de la playlist au début de 2023. Kyle Schwarber aurait l’a qualifié de « chanson de deuxième place » En entraînement de printemps, les Phillies ont entamé le mois de juin avec cinq matchs sous la barre des .500 et ont décidé qu’il était temps de ramener la chanson et toutes les bonnes vibrations qui l’accompagnaient. Alors que les Phillies posaient pour une photo d’équipe sur le terrain après que l’équipe ait décroché une place en séries éliminatoires au Citizens Bank Park en 2023, « Dancing On My Own » a commencé à jouer à la grande surprise des fans et des joueurs. C’était une chanson pour une autre année.

L’opinion publique a radicalement changé lorsque les Phillies ont perdu les matchs 6 et 7 à domicile contre les Diamondbacks de l’Arizona lors de la NLCS 2023. Les fans qui détestaient déjà la chanson l’ont détestée encore plus. Ceux qui étaient tièdes l’ont écoutée par dégoût pour la façon dont la saison s’est terminée. De nombreux fans aiment toujours la chanson. Les Savannah Bananas l’ont chantée devant un Citizens Bank Park à guichets fermés samedi soir.

Mais les Phillies de 2024 seront-ils de retour avec « Dancing On My Own » comme chanson ? C’est compliqué.

Stubbs, le DJ de l’équipe, a déclaré que la chanson apparaît dans la nouvelle playlist de remix d’après-match de l’équipe qui n’a pas encore été rendue publique. À en juger par les sons provenant du vestiaire des Phillies après les victoires, la nouvelle playlist, que l’équipe a commencé à utiliser plus tôt dans l’année, comprend également des chansons familières de la playlist Win des Phillies, de « Love Tonight » de Shouse à « Dicked Down in Dallas » de Trey Lewis.

Les Phillies veulent-ils se distancer de la chanson qui a été la bande-son de leur succès – et sans doute de leurs échecs – au cours des deux dernières années ?

« Il semble que la plupart des gens le fassent », a déclaré Stubbs, faisant référence à ceux qui sont à l’extérieur.

Stubbs a ajouté que cette chanson a été jouée à plusieurs reprises dans le club-house cette année lors d’occasions spéciales. Les avis sur la chanson sont partagés parmi les joueurs, mais la décision de se tourner vers quelque chose d’un peu différent est enracinée dans la position de la base de fans.

« Je ne pense pas que quiconque [in the clubhouse] « Il n’a aucun sentiment négatif à propos de la chanson, comme le font certains fans », a déclaré Stubbs.

Peut-être que ça va reprendre. Peut-être pas. Quoi qu’il en soit, les Phillies sont prêts à accepter tout ce qui captive le cœur des joueurs et des fans.

« Nous sommes tous prêts à passer à autre chose si c’est ce que les gens veulent », a déclaré Stubbs. « En fin de compte, nous ferons ce qui nous semble bon, car c’est comme ça que ça s’est passé au départ. Nous avons simplement vraiment apprécié et nous nous sommes amusés. »

PLUS D’INFORMATIONS SUR PHILLIES NATION

Chansons de présentation des Phillies 2024 Suivi des nombres magiques 2024 Un lanceur local réalise son rêve en accueillant les Savannah Bananas à Philadelphie : « C’est assez surréaliste » Rapport : les dirigeants pensent que les Phillies vont faire une offre pour Juan Soto Cristopher Sánchez pourrait-il débuter le deuxième match d’une série éliminatoire contre Aaron Nola ? Weston Wilson pourrait bien jouer son rôle dans les séries éliminatoires pour les Phillies Une publicité sera disponible sur les casques de frappeurs pendant toute la saison d’après-saison de la MLB Zack Wheeler peut-il rattraper Chris Sale dans la course au Cy Young de la NL ? Aidan Miller, un espoir des Phillies, se lance dans une campagne agressive en Double-A : « Cela en dit long sur lui » Calendrier des cadeaux des Phillies 2024