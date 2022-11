Les Phillies se concentrent sur l’avenir après avoir perdu les World Series

“C’était tellement amusant de jouer ces trois dernières semaines”, a déclaré Realmuto, ajoutant : “C’est probablement le groupe de gars le plus proche avec lequel j’ai jamais joué. Et je pense que ça se voit quand on est là-bas.

Ses commentaires ont fait écho dans le club-house.

“Au début de l’année, si vous demandiez à un groupe de personnes, ou à des spécialistes du baseball, s’ils pensaient que nous serions dans la Série mondiale, ils auraient probablement dit non”, a déclaré Castellanos. «Donc, le fait que nous ayons pu le faire collectivement en tant que groupe et nous rapprocher si près, nous étions à deux victoires d’être la meilleure équipe en Amérique du Nord. C’est juste un bloc de construction. Et maintenant, vous regardez tous les jeunes ici et aussi les vétérans qui ont maintenant cette expérience en séries éliminatoires et ce n’est qu’une bonne chose pour aller de l’avant.

Toutes les pièces clés des Phillies reviendront en 2022. L’équipe détient une option de club sur l’as droitier Aaron Nola, qui a lancé 205 manches cette saison. C’est une donnée que l’équipe reprendra cela. Moins certaine est l’option club sur le joueur de deuxième but Jean Segura. L’équipe pourrait déplacer l’arrêt-court de cette année, Bryson Stott, vers la deuxième base et faire une course à l’un des arrêts-courts d’agents libres de renom qui devraient être sur le marché, comme Xander Bogaerts (le président des opérations de baseball des Phillies, Dave Dombrowski, était à Boston avec Bogaerts quand ils ont remporté ensemble les World Series 2018) ou Trea Turner.

Harper a noté maintenant « ça va être la même équipe l’année prochaine avec quelques pièces ajoutées, j’imagine. Dave Dombrowski est notre gars. Il a également ajouté que le propriétaire John Middleton, qui a déclaré à plusieurs reprises cet automne que Harper à 330 millions de dollars était sous-payé, «comprend que nous voulons gagner et il veut gagner maintenant aussi. J’imagine donc que nous allons être la même équipe avec quelques éléments ajoutés pour nous rendre meilleurs.

Jusque-là, l’amertume de perdre les World Series sera apaisée par les souvenirs chaleureux d’une équipe singulière qui est allée plus loin que quiconque ne l’aurait imaginé.

Hoskins, pour sa part, a déclaré qu’il se souviendrait “à quel point nous nous sommes amusés, mec. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de talent dans cette salle, mais je ne sais pas si c’est nécessairement l’équipe la plus talentueuse que l’on ait jamais vue. Mais je pense que nous avons trouvé des moyens de nous unir en équipe lorsque nous en avions le plus besoin tout au long de la saison et en séries éliminatoires, à maintes reprises. Je pense que c’est ce dont nous devrions tous être le plus fiers, juste découvrir à quoi ressemble une équipe réelle et à quel point cela peut être puissant dans certains de ces grands moments.

« Et ce n’est que le début, n’est-ce pas ? Castellanos ajouté. « Je sais que nous sommes tous très excités. Je peux me tenir ici aujourd’hui et dire que je suis vraiment excité pour l’entraînement du printemps.