Les Phillies quittent New York sans titre de NL East, mais avec un rappel, alors que les séries éliminatoires sont ouvertes

NEW YORK — Tout l’été, alors que les Phillies s’emparaient d’une confortable avance dans leur division et se débattaient dans un baseball plus compliqué, une vérité a résisté à tout. Si leur partant jouait sept manches, ils gagneraient. Ils ont remporté 34 matchs consécutifs lorsque cela s’est produit. Il s’agissait de la deuxième plus longue séquence de ce genre dans l’histoire de la Ligue majeure de baseball.

Cette séquence a pris fin mercredi à Milwaukee. Quatre soirs plus tard, Zack Wheeler se tenait sur le monticule du Citi Field et a lancé une balle de baseball dans sa main droite alors qu’il attendait que le manager Rob Thomson le retire du jeu. C’est l’automne maintenant.

Ce stade était bondé dimanche soir. L’air était un peu plus frais. Tout ce voyage sur la route, une semaine décevante de 2-5 contre deux équipes que les Phillies pourraient voir en octobre, a servi de rappel important : les marges sont sur le point de devenir beaucoup plus minces.

Voici à quoi cela ressemble : Mets 2, Phillies 1 — un match décidé par un swing de Brandon Nimmo en sixième manche. New York a empêché les Phillies de saccager le vestiaire des visiteurs pour célébrer le premier titre de division du club en 13 ans.

Les Phillies peuvent remporter la division Est de la Ligue nationale en s’imposant lundi soir au Citizens Bank Park contre les Cubs de Chicago. Ils ont cinq matchs d’avance avec six matchs à jouer.

« Je veux dire, c’est décevant », a déclaré Wheeler. « Mais, au bout du compte, nous pouvons rentrer à la maison et gagner ce match devant nos propres fans. Commencer à jouer un peu mieux une fois de retour à la maison. Essayer de gagner les deux prochaines séries et d’aller aux séries éliminatoires en force, je suppose qu’on pourrait dire. Tournons la page. Ce n’est pas la fin du monde. »

Ce n’est pas le cas, mais chaque soirée offensive calme contre une bonne équipe rouvre de vieilles blessures. Les Phillies ne jouaient pas un bon baseball à l’approche des séries éliminatoires de 2022. Ils ont tout de même écrasé la Ligue nationale. Ils ont remporté sept victoires consécutives à la fin du mois de septembre dernier, puis en ont perdu trois d’affilée. Ils sont tout de même passés à un match d’un autre titre de la Ligue nationale.

Ils ont six matchs à jouer contre deux équipes moyennes – Chicago et Washington – pour se sentir mieux. Ils restent en bonne position pour obtenir un laissez-passer pour le premier tour ; leur avance sur les Brewers de Milwaukee est de trois matchs avec un bris d’égalité. Ils sont à un match derrière les Dodgers de Los Angeles pour le meilleur bilan de la ligue, ce qui pourrait avoir des conséquences : la tête de série pourrait être opposée aux Padres de San Diego (qui détiennent fermement la quatrième place) à condition qu’ils se qualifient dans une série de Wild Card au meilleur des trois matchs.

Il est de plus en plus évident que la Ligue nationale est très ouverte. Chaque équipe en lice pour les séries éliminatoires peut faire valoir ses arguments pour se qualifier pour les World Series. Aucune équipe n’est parfaite. Les Phillies regorgent de talents et d’expérience. Ils aiment leurs chances.

« Si vous regardez la façon dont nos lanceurs partants lancent la balle en ce moment, c’est plutôt bien », a déclaré Kyle Schwarber. « Je pense que nous avons l’un des meilleurs bullpens de la ligue. Voulons-nous marquer plus de points ? Absolument. Et nous savons que nous en sommes capables. Pas de chance, mais nous allons trouver un moyen de continuer à jouer. Dans l’ensemble, j’ai l’impression que si nous continuons à obtenir ces performances (au niveau des lanceurs), nous allons gagner beaucoup de matchs de baseball. »

Il n’a pas tort. Schwarber a frappé une balle à 409 pieds en deuxième manche, ce qui est un home run dans la plupart des stades. Les Phillies ont marché quatre fois et volé cinq bases. Mais ils n’ont eu aucun coup sûr de plus d’un but.

C’est une attaque qui connaît des hauts et des bas, une identité qu’ils ont tenté de gérer. Il faut améliorer les frappes situationnelles. Thomson a insisté sur l’importance de se concentrer sur les petits détails à l’approche du mois d’octobre.

En fin de compte, ces matchs ont eu plus d’importance pour les Mets que pour les Phillies. Cela s’est vu dans la façon dont New York a déployé ses joueurs ; les Mets ont demandé au closer Edwin Díaz d’enregistrer 10 retraits sur deux jours.



Edwin Díaz célèbre après avoir enregistré le retrait final avec le point égalisateur en troisième base. (Gregory Fisher / Imagn Images)

Les lanceurs des Mets, comme ceux des Brewers la semaine dernière, ont exploité l’agressivité des frappeurs des Phillies. Ils vont poursuivre.

« Nous avons eu beaucoup d’expériences », a déclaré Schwarber. « Et nous avons connu beaucoup de très bons lanceurs, évidemment tout au long de cette année, mais aussi lors des séries éliminatoires passées. Nous avons affronté de très bons équipages. Pour nous, il s’agira de trouver un moyen d’amener les joueurs sur les bases et de fabriquer ces points. Ce ne sera pas toujours un coup de circuit. Un point est un point. Pour nous, c’est notre objectif. Essayez de trouver un moyen d’aller sur les bases et ensuite le gars derrière va essayer de trouver un moyen de vous y amener. »

C’est plus facile à dire qu’à faire. Les Phillies ont été éliminés 12 fois dimanche soir, la quatrième fois en sept matchs qu’ils ont été éliminés au moins 12 fois.

« Nous allons élargir (la zone de strike) à certains moments », a déclaré Thomson. « Il faut juste la maîtriser. »

Wheeler a accordé deux points ou moins en 10 départs consécutifs. Aucun autre lanceur des ligues majeures n’a fait ça cette saison. C’est à égalité avec la plus longue séquence de ce genre dans l’histoire des Phillies. Lui, comme beaucoup des lanceurs que les Phillies prévoient d’utiliser en octobre, est au sommet de sa forme au bon moment. Les Phillies font confiance à leurs lanceurs et aux règles de lancer en octobre.

Ils ont besoin de quelques points pour soutenir cette tendance. Bientôt, les Phillies devront arrêter de jouer. Ils ont l’habitude de le faire dès le début du mois d’octobre.

« Nous allons trouver une solution », a déclaré Schwarber. « Il faut simplement s’assurer que nous en tirons les leçons et que nous passons à la prochaine série. Continuer à nous concentrer sur ce que nous voulons faire – et continuer à le faire jusqu’à l’après-saison. »

(Photo du haut de Zack Wheeler et Luisangel Acuña : John Munson / Associated Press)