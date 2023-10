Les Phillies ne prennent « personne pour acquis » après avoir blanchi les Braves lors du superbe match NLDS 1

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

ATLANTA — La meilleure formation de l’histoire du baseball a pris congé.

Les Braves d’Atlanta 2023, qui ont affiché le pourcentage de coups le plus élevé de tous les temps, l’OPS+ le plus élevé de tous les temps et ont égalé le record de la MLB pour les circuits, n’ont pas marqué contre les Phillies de Philadelphie samedi soir. C’était une première pour Atlanta à domicile cette saison. Les Phillies, quant à eux, ont marqué trois fois ; moins qu’ils ne le souhaiteraient, mais plus que suffisant pour une victoire 3-0 lors du premier match de la série de divisions de la Ligue nationale.

Pour les Braves, leur premier match éliminatoire de l’année a commencé comme une journée pleine de promesses.

Ils avaient attendu patiemment entre-temps, restant frais avec les matchs de mêlée la semaine dernière. Mais samedi, c’était l’occasion n°1 pour un mastodonte de 104 victoires de déchaîner sa colère contre le rival qui a envoyé Atlanta faire ses valises en octobre dernier. Tout au long de l’été, l’offensive outrageusement profonde d’Atlanta a fait des ravages chez tous ceux avec qui elle partageait un diamant. Truist Park a enregistré sa plus forte fréquentation jamais vue. Les fans des Braves étaient excités.

Cela s’est terminé par un déficit de 1-0 dans la série, le premier blanchissage à domicile depuis août 2021 et des déchets sur le diamant.

La série a été présentée comme une bagarre de poids lourds, deux magnifiques formations s’affrontant. Mais les lancers ont occupé le devant de la scène lors du premier match. Le simple RBI de Bryson Stott en quatrième manche a donné aux Phillies une avance rapide. Bryce Harper a ensuite arraché un missile à recherche de chaleur d’un curseur de premier lancer de Spencer Strider dans les sièges du champ droit en sixième. Une interférence quelque peu controversée d’un receveur chargé de buts en huitième a donné à Philly son dernier point.

La pièce a été revue et confirmée, avec une rediffusion confuse diffusée sur le panneau vidéo du stade. Un certain nombre de supporters des Braves lésés ont répondu en jetant des ordures sur la surface de jeu, une pluie de huées et d’alcool pleuvant et en retardant le match avant que le personnel du stade ne s’occupe des déchets.

Pendant un bref instant, cela a semblé mettre l’offensive d’Atlanta en action, les Braves poussant les coureurs dans les coins avec un seul retrait en fin de huitième. Le releveur des Phillies, Matt Strahm, a regardé dans les cordes, dos au mur, le point égalisateur au marbre sous la forme d’Ozzie Albies.

Et quand Albies en a déchiré un vers le trou 5-6, il semblait que les inévitables Braves étaient de retour. Mais l’arrêt-court des Phillies, Trea Turner, a plongé en extension complète du côté de son gant et a poussé le ballon du revers vers le deuxième but en un éclair. Stott l’a rassemblé et l’a mis en premier pour le double jeu. Manche terminée, partie terminée – merci d’être venu, la plus grande foule de l’histoire de Truist Park.

« Whoa. J’étais un peu comme, whoa », a déclaré Stott par la suite. « J’étais en vol. C’était vraiment cool. »

C’était censé être le match dans lequel Atlanta avait l’avantage, le match que Philly pouvait se permettre de perdre. Grâce à leur laissez-passer bien mérité au premier tour, les Braves ont préparé leurs titulaires à leur goût. Philly, en revanche, a dû utiliser ses deux meilleurs bras, Zack Wheeler et Aaron Nola, pour anéantir les Marlins lors du tour des wild-cards. Cela a créé un affrontement de lanceurs déséquilibré, du moins sur le papier : Strider contre Ranger Suárez, partant n°3 des Phillies.

Mais les Phillies ont renversé le scénario, grâce à Suárez et à un carrousel de six releveurs. C’était une performance assez impressionnante, un démantèlement complet d’une attaque qui a terrifié les lanceurs tout au long de la saison. Suárez, qui s’est bâti une réputation de cœur froid en octobre dernier, n’a accordé aucun coup sûr jusqu’à un simple de Matt Olson en quatrième. Et bien qu’il ait été retiré peu de temps après, l’enclos des releveurs de Philly n’a pas bronché. Jeff Hoffman – alias Hoffdaddy – s’est sorti du pétrin et a maintenu le blanchissage en vie.

C’était décousu de regarder une porte tournante de lanceurs en une seule manche affronter Strider, qui a récemment enregistré le taux de retraits au bâton le plus élevé pour un partant de l’histoire de la MLB. Mais tel est le baseball moderne. Le terme « jeu d’enclos » ne justifie plus une sueur nerveuse.

« Parfois, je joue au manager », a admis Nick Castellanos à FOX Sports. « Et je mentirais si je disais que parfois je ne m’inquiète pas [about finding 27 outs]mais ensuite je me vérifie et je me souviens que mon travail consiste à attraper un flyball. «

Une grande partie de l’attention avant le premier match était centrée sur Strider. Lors de la NLDS de l’année dernière, le lanceur alors recrue est entré dans la série avec une oblique lancinante, n’ayant pas lancé depuis trois semaines. Sa vitesse de balle rapide était en baisse et les Phillies l’ont envoyé dans l’au-delà.

Mais Strider n’était pas l’histoire de samedi.

Bryce Harper écrase un home run en solo lors de la victoire 3-0 des Phillies contre les Braves

Le lanceur aux cuisses épaisses a été très bon, retirant huit prises en sept manches solides. La plupart des Phillies avaient peu de chance contre son puissant combo balle rapide-slider. Si les Braves avaient marqué 10 points, il serait le héros, ses démons enterrés, la vengeance servie froide. Mais les dieux du baseball avaient d’autres projets.

Ce fut un début choquant pour ce qui sera certainement une série phénoménale. Personne n’avait « Les Phillies ont blanchi les Braves à domicile avec un jeu d’enclos » sur leur carte de bingo.

Bien que le concours ait été relativement peu dramatique, son résultat pourrait bouleverser toute la série. Pour le match 2 lundi, Philly aura l’avantage du lanceur de départ et son enclos des releveurs de verrouillage sera reposé. Wheeler affrontera Max Fried, qui est l’un des meilleurs lanceurs du baseball, mais qui a raté la fin de la saison régulière en raison de problèmes d’ampoules. Les Phillies rentreront ensuite chez eux au Citizens Bank Park où ils ne perdent pas souvent à cette période de l’année.

Pourtant, leur manager stoïque et fiable, Rob Thomson, ne va pas trop loin devant lui. En octobre, même une courte série peut être longue.

« Vous ne pouvez prendre personne pour acquis », a-t-il déclaré. « Je veux dire, ces gars-là doivent lancer et nous devons jouer. »

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Petite Ligue et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .