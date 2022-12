Les Phillies misent sur le rebond de Craig Kimbrel avec un contrat d’un an

Les Phillies se rapprochent de Craig Kimbrel pour un contrat d’un an dans l’espoir de le réhabiliter après une fin dégonflée de son temps avec les Dodgers.

Craig Kimbrel n’a pas exactement mis le feu au monde avec les Dodgers la saison dernière. Et il ne les a certainement pas aidés dans leur poursuite des World Series. Il n’a même pas fait leur liste NLDS.

Les Phillies espèrent obtenir des résultats différents et meilleurs de Kimbrel en 2023.

Ken Rosenthal a d’abord rapporté l’accord de Philadelphie avec Kimbrel avec Jeff Passan ajoutant le détail qu’il est pour un an et vaut 10 millions de dollars.

Le releveur Craig Kimbrel et les Phillies de Philadelphie sont d’accord sur un contrat d’un an de 10 millions de dollars, a déclaré à ESPN une source proche du dossier. D’abord avec l’affaire: @Ken_Rosenthal. – Jeff Passan (@JeffPassan) 23 décembre 2022

Craig Kimbrel peut-il relancer sa carrière avec les Phillies ?

Kimbrel est sept fois All-Star, détenant plus récemment cet honneur en 2021. Cependant, son histoire récente fait de cet ajout un peu un risque pour Philadelphie à 10 millions de dollars, ce qui fera de lui le bras le mieux payé de leur enclos.

Le plus proche a réalisé 22 arrêts en 63 apparitions avec les Dodgers. C’était une amélioration de son ERA de 5,09 avec les White Sox à la fin de 2022 et c’est certainement mieux que n’importe quel joueur de l’enclos des releveurs de 2022. Corey Knebel a mené l’équipe avec 12 arrêts.

Cependant, Kimbrel a parfois eu du mal avec son commandement, a lancé sept lancers sauvages et a fait quatre arrêts pour Los Angeles. Son ERA de 3,75 reflétait son lancer incohérent, abandonnant des points par morceaux même s’il avait eu suffisamment de bonnes nuits pour accumuler son nombre d’arrêts. Il a perdu son emploi alors que l’avance du Dodger se rapprochait en septembre et n’a pas été inclus dans leur liste d’après-saison.

Les fans des Phillies seront ravis d’apprendre que Kimbrel a lancé 19,1 manches au Citizens Bank Park, n’accordant que 10 coups sûrs et aucun point. La taille de l’échantillon n’est pas mauvaise non plus. Il a joué plus de matchs dans seulement cinq autres parcs de la MLB.

Avec ce déménagement, le président des opérations de baseball des Phillies, David Dombrowski, retrouve le lanceur qui était dans une forme fantastique pour les Red Sox lorsqu’il était en charge à Boston.