Les Phillies effacent le déficit de 5 points et étourdissent les Astros en 10e manche pour remporter le premier match des World Series

JT Realmuto a réussi un circuit en 10e manche et les Phillies de Philadelphie, sauvés par la prise glissante du voltigeur droit Nick Castellanos, ont dépassé les Astros de Houston 6-5 vendredi soir lors du premier match des World Series.

Menés 5-0 tôt contre l’as des Astros Justin Verlander, les Phillies sont devenus la première équipe en 20 ans à surmonter un déficit de cinq points pour remporter un match des World Series.

Ils peuvent remercier Castellanos d’avoir eu cette chance. Connu beaucoup plus pour sa batte que pour son gant, il s’est précipité pour faire une formidable saisie sur le bêtisier de Jeremy Pena avec deux retraits en neuvième manche et un coureur en deuxième.

Realmuto, qui a réussi un doublé égal de deux points au cinquième contre Verlander, a complété le retour à Houston lorsqu’il a mené le 10e en envoyant une balle rapide de Luis Garcia dans les sièges du champ droit.

Kyle Tucker a réussi deux circuits pour les Astros, qui avaient une fiche de 7-0 lors de cette post-saison.

Houston a eu une chance au 10e quand Alex Bregman a doublé avec un retrait. Après que Yuli Gurriel ait attiré un but sur balles avec deux retraits, David Robertson a rebondi sur un lancer sauvage qui a placé les coureurs aux deuxième et troisième places.

Le frappeur pincé Aledmys Diaz a ensuite été frappé par un lancer 2-0 de David Robertson – mais l’arbitre du marbre James Hoye a statué que Diaz s’était penché sur le terrain et ne lui avait pas permis d’aller en premier pour charger les buts.

Diaz a échoué sur un terrain de 3-1 pour y mettre fin.

La dernière équipe à avoir pris une avance de 5-0 dans les World Series était les Giants de San Francisco 2002, qui ont gâché leur chance dans le match 6 de clôturer les Angels et de remporter le titre sous la direction de Dusty Baker.

Baker a vu cela se reproduire cette fois en tant que manager des Astros, par le même score final de 6-5.

Les Astros, qui ont remporté 106 victoires, n’avaient perdu contre personne depuis que Philadelphie les avait battus le 3 octobre pour décrocher une place de joker en tant qu’équipe à la troisième place.

Les surprenants Phillies, qui ont deux championnats, participent à la Série mondiale pour la première fois depuis 2009. Ils ont rebondi après un départ de 21-29 qui a conduit le manager Joe Girardi à tirer avec une finition de 66-46 pour atteindre les séries éliminatoires.

Ils ont remporté leur huitième fanion en éliminant les San Diego Padres en cinq matchs dans la NLCS sous la direction de Rob Thomson, originaire de Sarnia, en Ontario.

REGARDER | Le manager des Phillies, Thomson, a sa ville natale prête pour les World Series :

Le gérant des Phillies, Rob Thomson, prépare sa ville natale en Ontario pour la Série mondiale Le gérant des Phillies de Philadelphie, Rob Thomson, se dirige vers la Série mondiale et il a le soutien de sa ville natale de Corruna, en Ontario.

Houston a pris une grosse avance grâce en grande partie aux deux circuits de Tucker. Mais les Phillies ont fait irruption alors que Verlander a de nouveau eu du mal dans les World Series.

Parfait alors qu’il prenait une avance de 5-0 dans le quatrième, il est sorti après le cinquième avec le score de 5-tout. Cela lui a laissé une fiche de 0-6 avec une MPM de 6,07 en huit départs en carrière dans les World Series – loin d’être la ligne pour un lanceur qui devrait bientôt remporter son troisième prix Cy Young.

Les Astros sont tombés à 0-5 lors des premiers matchs des World Series et ont abandonné leur premier match cette post-saison après avoir balayé les AL Division Series et AL Championship Series.

Seranthony Dominguez a lancé un neuvième sans but pour remporter la victoire lorsque Castellanos a réalisé une autre capture stellaire en neuvième manche cette post-saison, celle-ci définitivement un jeu salvateur.

Avec Jose Altuve au deuxième but après ses deux buts simples et volés, Pena a frappé une balle qui est sortie du bâton à 68 mph et n’a parcouru qu’environ 200 pieds. Castellanos a couru un long chemin, puis avec une fente a fait la prise de fin de manche tout en glissant au sol.

Lors du premier match de la NL Division Series contre Atlanta, Castellanos a réalisé trois points et a aidé à conserver la tête avec une prise quelque peu similaire dans le neuvième de cette victoire 7-6.

Dans les World Series pour la quatrième fois en six ans – et après avoir perdu contre Atlanta en six matchs l’an dernier – ces Astros cherchent à donner à Baker son premier titre en tant que manager et à obtenir leur deuxième championnat après l’avoir remporté en 2017, un titre entaché par un scandale de vol de pancartes.

Zack Wheeler de Philadelphie s’oppose à Framber Valdez lorsque la série se poursuit samedi soir.