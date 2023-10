Les Phillies dépassent les Marlins et se lancent dans un match revanche de la NLDS avec les Braves : voici ce que nous avons appris

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

PHILADELPHIE — Tout au long de la saison, Bryce Harper est resté catégorique sur le fait que l’équipe des Phillies de cette année était distincte de celle de l’an dernier.

« Le simple fait d’être capable de réécrire l’histoire », a expliqué Harper lors d’une conférence de presse avant le match d’ouverture des wild card. « Je ne m’attarde pas sur l’année dernière. Je pense que c’était le plus important lors de l’entraînement de printemps. Comprendre que c’est une nouvelle équipe, une nouvelle histoire, une nouvelle ambiance. »

Mais alors que Harper préférerait laisser le passé dans le passé, la victoire définitive des Phillies en deux matchs contre les Marlins de Miami a été un excellent rappel que la fête de 2022 ne s’est jamais vraiment arrêtée. Bien sûr, certains joueurs sont différents, mais l’énergie de la chose est familière, comme un vieil ami que l’on ne voit qu’une fois par an mais avec qui on ne perd jamais un pas, comme si le temps ne s’était pas écoulé.

Mercredi soir, les Phillies ont enterré le Fish, 7 contre 1, sous une avalanche de courses et d’énergie chaotique. Aaron Nola a été spectaculaire, l’offensive a enchaîné quelques coups sûrs avant que Bryson Stott ne porte le gros coup, et l’enclos des releveurs des Phillies n’a pas perdu une grosse avance.

En fait, Miami n’a jamais eu aucune chance.

C’est peut-être une autre histoire – les Phillies espèrent que cette remise des gaz se terminera par deux victoires supplémentaires – mais jusqu’à présent, dans ces séries éliminatoires, cela a été une répétition de célébration.

Ce dont nous nous souviendrons

Au cours des 14 premières manches de cette série, les Phillies étaient presque en régulateur de vitesse. Ils dominaient complètement les Marlins, mais n’avaient pas encore livré un moment d’euphorie totale. Une recette de pitchs exceptionnels et de succès opportuns gagnait la journée, mais ce n’était que de la fumée et quelques braises.

Le grand chelem de Stott était le Vésuve.

En fin de sixième, avec les buts remplis et son club déjà en avance de trois, le joueur de deuxième but des Phillies a allumé un radiateur et l’a envoyé voler dans les gradins du champ droit. Le Citizens Bank Park a éclaté de jubilation totale.

Stott se dirigea vers le premier but, admirant patiemment son travail, mais lorsque la balle de baseball revint en orbite, le joueur de deuxième but à la voix douce enfonça sa batte directement dans le sol. Comme beaucoup d’autres vignettes des deux premiers matchs éliminatoires de Philadelphie, l’explosion effrayante de Stott et la célébration qui a suivi ont évoqué un souvenir spécifique d’octobre 2022.

Rhys Hoskins, qui a réalisé un moment fort dans le sport de Philadelphie avec son combo bombe/chauve-souris lors du NLDS de l’année dernière, était absent des débats au Citizens Bank Park mercredi soir. Après avoir lancé un premier lancer émouvant mardi soir, Hoskins s’est rendu au complexe du club en Floride pour continuer à préparer un retour potentiel en Série mondiale.

Intentionnel ou non, le geste de Stott semblait symbolique, un lien émotionnel entre l’automne dernier et aujourd’hui. Son coup de circuit et toute la bataille contre Miami étaient à la fois un rappel de ce que les Phillies ont accompli l’année dernière et une indication que le feu est toujours sain et brûlant.

MVP du jeu 2

Le partant des Phillies, Aaron Nola, a été phénoménal, même si la malheureuse formation des Marlins a également contribué. Une première moitié de saison fragile s’annonce bien dans le rétroviseur, car les trois derniers départs de Nola semblent plus typiques de sa magnificence constante dans l’uniforme des Phillies.

En lançant son club au tour suivant, Nola a assuré que mercredi ne serait pas le dernier départ à domicile de sa carrière aux Phillies. Le droitier est agent libre à la fin de la saison, et même s’il reste timide quant à son avenir, le scénario le plus probable implique qu’une autre équipe surenchérisse sur les Phils. Mais une fois le balayage assuré, Nola est sur le point de commencer le troisième match de la NLDS mercredi prochain au Citizens Bank Park.

Et après?

Les Phillies se reposeront jeudi, récompense méritée pour un balayage rapide, puis s’envoleront pour Atlanta pour le premier NLDS de ces séries éliminatoires. Rematch de la poudrière d’une série de l’année dernière, il semble presque injuste que les deux meilleurs clubs de la Ligue nationale s’affrontent dans un meilleur des cinq matchs. Le public du baseball regarderait 15 matchs consécutifs des Braves-Phillies s’il le pouvait.

L’histoire de cette ronde wild-card est cependant simple et définitive : les Phillies étaient nettement meilleurs que les Marlins. C’est tellement mieux qu’aucune quantité de découragement, de magie de fin de manche ou de tact managérial ne pourrait combler l’écart. Les Phillies se sont occupés des affaires, sans presque transpirer.

Maintenant, le véritable octobre commence.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Petite Ligue et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .

Tendances MLB

Pourquoi Kyle Schwarber des Phillies fait partie des meilleurs coéquipiers de la MLB : « Nous l’aimons tous »

Bracket des éliminatoires de la MLB 2023 : classement, calendrier des wild-cards, résultats

Prédictions des séries éliminatoires de la MLB 2023 : les choix de Ben Verlander pour chaque tour, Série mondiale





Calendrier des séries éliminatoires de la MLB 2023 : dates des World Series, comment regarder, chaînes de télévision

Faits saillants de la série wild-card MLB 2023 : victoire des D-Backs et des Phillies

Cotes des World Series, paris à terme, pour chaque équipe des séries éliminatoires, classées de 12 à 1





Cotes des World Series 2023 : les Braves entrent dans les séries éliminatoires de la MLB en tant que favoris

Bryce Harper arbore des chemises Allen Iverson et Trea Turner avant le premier match des séries éliminatoires des Phillies

Blessure de Cade McNamara : le QB de l’Iowa absent pour la saison en raison d’une déchirure du LCA