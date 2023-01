Les Phillies débarquent Gregory Soto, comme leur enclos des releveurs « profonds » : Échangez des plats à emporter

Les Phillies aimaient Gregory Soto – il est gaucher, il lance fort – et ils s’étaient demandé plus tôt dans l’intersaison s’il était un luxe pour les Tigers en reconstruction. Les deux équipes ont parlé de Soto lors des Winter Meetings il y a un mois à San Diego. Puis, il y eut un silence. Les Phillies ont signé un autre gaucher, Matt Strahm, pour 15 millions de dollars sur deux saisons. Ils ont ajouté une présence en fin de manche à Craig Kimbrel pour 10 millions de dollars.

Et, jeudi après-midi, le président des opérations baseball de Détroit, Scott Harris, a appelé son homologue de Philadelphie, Dave Dombrowski. Les Tigres voulaient reparler de Soto.

“Cette partie s’est déroulée très rapidement”, a déclaré Dombrowski samedi après-midi après que les Phillies aient consommé un échange à cinq joueurs pour débarquer Soto.

Ainsi, les Phillies ont un enclos. Il mettra en vedette les deux releveurs gauchers les plus durs – Soto et José Alvarado – de tout le sport. Il y a Kimbrel, le leader des sauvegardes actives du jeu qui quittera le rôle de plus proche traditionnel. Seranthony Domínguez est devenu l’un des droitiers les plus dominants de la ligue pendant de longues périodes la saison dernière. Strahm, Connor Brogdon et Andrew Bellatti lanceront au milieu et sont assez bons pour gérer les chances de neuvième manche si nécessaire.

“Nous aimons vraiment notre équipe de lanceurs à ce stade”, a déclaré Dombrowski. «Nous avons quatre partants vétérans avec quelques jeunes derrière eux que nous aimons vraiment. Nous sommes maintenant dans un endroit où notre enclos des releveurs est profond. Les gars vont être (indisponibles) à différents moments mais, tout d’un coup, vous regardez des gens qui peuvent lancer le back-end du jeu. …”

Dombrowski a énuméré tous les noms. Beaucoup d’entre eux lancent des balles rapides dans les années 90 supérieures, ce qui est important pour Dombrowski lorsqu’il construit des enclos. Sa première acquisition lors de la prise de contrôle des Phillies était Alvarado, et Soto, à bien des égards, est similaire. Il arrive aux Phillies plus accompli qu’Alvarado ne l’était, mais non sans problèmes de commandement qui l’ont empêché de devenir un releveur d’élite.

Il doit lancer plus de frappes. Les Phillies, en tant qu’organisation, sont prêts à prendre des risques sur des choses importantes parce qu’ils croient qu’ils ont les outils pour améliorer le commandement – que ce soit par la sélection du terrain, la biomécanique ou simplement la messagerie.

Lancer des frappes. A toujours été la réponse. Pas sexy et se fait dépasser par les autres trucs. Les basiques gagnent avec le temps. https://t.co/qF1rNY4LKb — Caleb Cotham (@ceetwo35) 3 janvier 2023

Ils ont sacrifié une certaine profondeur de la liste pour acquérir Soto, qui n’est un agent libre qu’après la saison 2025, et l’utilitaire Kody Clemens. Ils ont retourné trois pièces de profondeur de la liste de 40 joueurs – Matt Vierling, Nick Maton et Donny Sands – à Detroit. Vierling prévoyait de faire du club un quatrième voltigeur. Maton aurait pu être sur le banc et aurait contribué cet été lorsque des blessures sont survenues. Sands était un receveur supplémentaire.

Vierling et Maton, deux gars locaux, ont fait assez pour en faire des joueurs intéressants, mais pas ceux qui ont maintenu leur temps de jeu régulier dans les majors. Les Tigres pourraient leur offrir ces chances. Ils auront toujours une bague du championnat de la Ligue nationale 2022.

Du point de vue des Phillies, il y a eu des gagnants immédiats du commerce.

Rob Thompson



Rob Thomson (Jérôme Miron / USA Today)

Le manager, comme son prédécesseur, Joe Girardi, a des règles d’enclos. Il ne veut pas utiliser un analgésique trois jours de suite. Il prend soin de surveiller les charges de travail pendant la saison, car l’objectif est de monter ses meilleurs lanceurs en séries éliminatoires. (Thomson a fait exactement cela en 2022.) Essayer de gérer avec une vue d’ensemble à l’esprit peut ouvrir la porte à la critique un jeudi soir de juillet lorsque le meilleur releveur d’une équipe n’est pas utilisé dans un grand endroit.

Mais Thomson, sur le papier, a suffisamment de releveurs à fort effet de levier pour naviguer dans un match serré même s’il a besoin de reposer quelques bras. C’est un luxe. Kimbrel, Soto, Domínguez et Alvarado ont tous fermé. Thomson a suffisamment de gauchers et de droitiers pour trouver des correspondances appropriées.

“J’en ai beaucoup parlé à Rob Thomson avant de conclure l’accord”, a déclaré Dombrowski. “Les avantages et les inconvénients. Même s’il aimait les joueurs que nous avons échangés, il pensait qu’il était très important pour lui d’avoir la possibilité de reposer certains de ses lanceurs durs ou de ses gars de type back-end et d’avoir encore d’autres personnes capables de le faire le lendemain.

Il y aura des ego à gérer, bien que Thomson n’ait pas rencontré de problèmes la saison dernière lorsque 11 lanceurs différents ont sauvé des matchs. La sauvegarde, en tant que statistique, pourrait être moins importante dans la façon dont les joueurs sont évalués. Mais les économies comptent toujours dans le processus d’arbitrage salarial.

Dombrowski s’attendait à ce que l’absence d’un rôle de plus proche défini convienne à Soto, qui était le plus proche de Detroit au cours des deux dernières saisons.

“Il lancera des manches significatives dans des matchs significatifs”, a déclaré Dombrowski. «Nous avons vérifié au préalable le type de personne qu’il est. Pitcher pour un gagnant serait très important pour lui.

Dalton Guthrie



Dalton Guthrie (Troy Taormina / USA Today)

Il n’a fait ses débuts que le 6 septembre et il n’a pas beaucoup joué dans la séquence, mais Guthrie en a fait assez pour que les Phillies pensent qu’il est un joueur de profondeur utile dans les majeures.

Les Phillies savent que Garrett Stubbs et Edmundo Sosa feront partie de leur banc. Cela laisse deux places sur la liste et, vraiment, trois avec Bryce Harper non disponible pour commencer la saison.

“Cela ouvre probablement un peu plus l’aspect compétition avec la disparition de Vierling”, a déclaré Dombrowski. «Cela solidifie peut-être un gars comme Guthrie dans l’état actuel des choses. Mais qui sait?”

Dombrowski a déclaré qu’il considérait l’accord comme un échange de deux joueurs de banc contre un – Clemens fait partie de la liste des 40 joueurs et a eu du temps dans les majors la saison dernière en tant que recrue, mais sans grand succès. Les Phillies se sont appuyés sur la contribution de David Chadd, un homme de longue date du front-office des Tigers que Dombrowski a embauché il y a quelques mois en tant que dépisteur d’affectation spéciale.

Clemens aura une chance à l’entraînement du printemps de faire partie de l’équipe.

“C’est un joueur”, a déclaré Dombrowski. « Il est polyvalent. Il est venu plus comme joueur de deuxième but. Il peut jouer troisième. Il peut jouer en premier. Il peut jouer les corners dans le champ extérieur. Il n’a pas bien fait au niveau des grandes ligues l’an dernier en un nombre très limité d’apparitions. Mais il a du pop. C’est un joueur de type gagnant.



Kody Clemens (Rick Osentoski / USA Today)

Guthrie, qui n’a jamais été considéré comme un prospect, s’est frayé un chemin dans la conversation avec quelques changements de swing et a ajouté une polyvalence défensive. Il a joué sur le terrain central pendant la majorité de son temps chez les mineurs la saison dernière et s’est bien classé, selon les évaluateurs rivaux qui l’ont repéré.

Il est possible que les Phillies traitent de leur profondeur d’enclos des releveurs – pas de leurs six ou sept meilleurs gars en particulier – pour obtenir une aide au banc. Dombrowski a évoqué ce samedi comme scénario potentiel.

Les Phillies n’ont pas une profondeur de frappe robuste dans les mineurs supérieurs. Ils pourraient également signer des contrats avec des vétérans dans des ligues mineures. Mais Guthrie devrait être le bénéficiaire de cette chance.

Marais de Brandon



Marais de Brandon (Troy Taormina / USA Today)

Les Phillies ont toujours considéré Marsh comme un éventuel joueur de tous les jours – ils n’auraient pas échangé un espoir comme Logan O’Hoppe contre une pièce à temps partiel – mais Vierling a été son partenaire de peloton pendant trois mois la saison dernière. Maintenant, avec Vierling à Detroit, Marsh n’a peut-être pas à se demander si un mauvais match ou deux contre un lanceur gaucher l’enverra sur le banc.

“L’an dernier, en milieu de saison, c’était un peu plus difficile”, a déclaré Dombrowski. «Mais nous pensons qu’il peut continuer à grandir par rapport au lanceur gaucher. Il frappera le lancer gaucher. Nous ne le considérons pas comme un joueur de type peloton. Nous pensons qu’il a plus de capacités que cela.

Guthrie se placerait derrière Marsh en tant que voltigeur central de secours. Les Phillies, même après avoir échangé Vierling, ont encore quelques joueurs de centre sur la liste de 40 joueurs. Simon Muzziotti était sur la liste de la journée d’ouverture l’année dernière, mais a raté de longues périodes chez les mineurs avec diverses blessures. Il s’est déchiré le tendon rotulien droit et a dû être opéré en août dernier. Johan Rojas fait partie de la liste des 40 joueurs et est considéré comme une arme défensive et rapide qui doit améliorer sa frappe.

Ils pourraient au moins gérer le centre pendant quelques semaines si Marsh se blesse.

« Nous avons de jeunes défenseurs du centre derrière lui », a déclaré Dombrowski. « Nous ne pensons pas que Rojas, par exemple, soit prêt en soi en ce moment. Même s’il serait prêt d’un point de vue défensif. Muzziotti, nous aimons beaucoup. Il est en bonne santé pour commencer l’année. Nous avons l’impression d’avoir une certaine profondeur derrière (Marsh). “

(Photo du haut : Rick Osentoski / USA Today)