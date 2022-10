Les Phillies de Philadelphie atteignent les World Series – et un Canadien les gère

Bryce Harper a frappé son cinquième circuit de la post-saison, une explosion de deux points en huitième manche qui a transformé Citizens Bank Park en une maison de fous, et le cogneur de 330 millions de dollars a propulsé les Phillies de Philadelphie devant les Padres de San Diego 4-3 dimanche et dans les World Series pour la première fois depuis 2009.

Rhys Hoskins a également frappé un circuit de deux points pour déclencher l’improbable course de Philadelphie vers le fanion de la Ligue nationale et un tir à son premier championnat de la Série mondiale depuis 2008.

Harper a rendu l’exploit monumental de frapper un baseball si facile en séries éliminatoires et il a livré facilement le plus gros succès de sa carrière de quatre ans avec les Phillies.

JT Realmuto a commencé la manche avec un seul releveur Robert Suarez et Harper a aligné un champ opposé de 2-2, 98 mph dans les sièges du champ gauche alors qu’une autre foule à guichets fermés de 45 485 fans a secoué le stade.

“Je savais qu’il allait venir avec son appareil de chauffage”, a déclaré le double MVP de la NL lors d’une interview télévisée. “J’ai juste essayé de prendre le meilleur swing possible et j’ai pu faire des dégâts avec.”

Le gaucher Harper s’est connecté à un droitier – les Padres avaient plus proche gaucher Josh Hader se réchauffant dans l’enclos des releveurs, mais ne l’ont pas fait entrer.

Le releveur des Phillies David Robertson a été retiré après deux buts sur balles en neuvième. Le Ranger Suarez a fait sa première apparition en relève de la saison et a retiré Trent Grisham sur une carie et a obtenu Austin Nola – frère de l’as des Phils Aaron Nola – sur une mouche de routine pour y mettre fin pour un câlin.

Harper, qui a eu 30 ans la semaine dernière, est au bâton 439 (18 en 41) avec six doubles, cinq circuits, 11 points produits et 10 points marqués en 11 matchs d’après-saison. Il a frappé en 10 fois de suite et a atteint la base en 11 fois de suite.

Et le redoutable frappeur désigné peut maintenir ces séquences en vie lorsqu’il joue dans sa première Série mondiale.

“Dans une certaine mesure, il est négligé à cause de qui il est et de la star qu’il est”, a déclaré le manager des Phillies Rob Thomson avant le match. “C’est un gars qui est une grande star qui est livré. Je ne peux pas en dire assez à ce sujet.”

Thomson, de Sarnia, en Ontario, a mené Philadelphie à une fiche de 65-46 en saison régulière après avoir pris la relève de Joe Girardi, propulsant le club à sa première place en séries éliminatoires depuis 2011.

Le joueur de 59 ans est le premier entraîneur né au Canada à diriger une équipe de la MLB en séries éliminatoires.

Thomson est le premier gérant canadien à temps plein depuis que George Gibson, de London, en Ontario, a dirigé les Pirates de Pittsburgh en 1934. Arthur Irwin, de Toronto, qui a dirigé cinq équipes entre 1889 et 1899, est le seul autre Canadien à occuper un poste à temps plein. gestionnaire.

Rob. Thomson. Quelle histoire. 👏 Tom Verducci s’est entretenu avec le manager de @Phillies après avoir décroché le fanion NL. pic.twitter.com/0A0A5jZ2ox —@MLBONFOX

Philadelphie, préparez-vous.

Harper, Hoskins & Crew viennent pour un championnat des World Series des plus improbables.

Houston détenait une avance de 3-0 sur les Yankees de New York dans l’ALCS. Le match 4 aura lieu dimanche soir à New York. La Classique d’automne débutera vendredi soir au domicile du champion AL.

Philadelphie a terminé troisième de la NL East à 87-75, 14 matchs derrière les Braves à 101 victoires cette saison, et a été le dernier club des majors à se qualifier pour les éliminatoires à 12 équipes. Après un balayage de 2-0 de Le champion de NL Central, St. Louis, dans la nouvelle ronde de jokers de la MLB, les Phillies n’ont eu besoin que de quatre matchs pour éliminer Atlanta, les champions en titre des World Series.