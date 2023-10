Les Phillies balayent les Marlins et avancent vers la NLDS contre les Braves : une autre course en profondeur est-elle à venir pour Philadelphie ?

Les Phillies de Philadelphie ont battu les Marlins de Miami 7-1 mercredi pour balayer la série Wild Card et se qualifier pour la série des divisions de la Ligue nationale. Voici ce que vous devez savoir :

Les Phillies ont pris une avance de 2-0 sur les Marlins en troisième manche après que Cristian Pache ait marqué sur un doublé de Kyle Schwarber, qui est ensuite revenu lui-même après que Trea Turner ait marqué un simple à droite.

Philadelphie a inscrit cinq points supplémentaires sur un tir en solo de JT Realmuto au quatrième, suivi d’un grand chelem de Bryson Stott au sixième.

Le partant des Phillies, Aaron Nola, a remporté la victoire après sept manches de trois coups sûrs sans aucun point mérité.

Philadelphie affrontera son rival de la NL East, Atlanta, au prochain tour.

Comment les Phillies ont balayé

Les Phillies n’ont pas joué un rôle dans la course à la division Est de la Ligue nationale pendant des mois, mais ils avaient encore une quête à poursuivre : ils voulaient cette première série du meilleur des trois à domicile cette fois plutôt que sur la route. Et pendant deux jours, le monde entier du baseball s’est souvenu de la puissance de l’avantage du club sur le terrain. Il y aura des tests plus importants à venir en séries éliminatoires, mais les Marlins parvenus n’étaient pas à la hauteur de l’environnement élevé.

Les Phillies sont plus talentueux que Miami, et cela s’est manifesté de diverses manières. Commencez ici : les lanceurs des Phillies ont marché un frappeur des Marlins en 18 manches. Zack Wheeler a donné le ton avec son calme lors du premier match et Nola l’a maintenu avec sept manches blanchies lors du deuxième match. Chaque fois que les Marlins menaçaient de rendre les choses inconfortables, Wheeler et Nola l’éteignaient.

Nola a lancé quatre matchs décisifs depuis l’année dernière – deux matchs décisifs de la saison régulière et deux matchs décisifs de la série Wild Card – et il a accordé un point en 27 manches. Cela correspond à une ERA de 0,33. C’est un lanceur de gros gibier.

Les Phillies avaient une emprise ferme sur la série lorsque Stott a mis fin à tout le suspense lors de la sixième manche du match 2. Il a fracassé le deuxième grand chelem de l’histoire des séries éliminatoires des Phillies pour prendre une avance de sept points.

Maintenant, c’est le match Division Series que tout le monde veut – Phillies-Braves II. — Matt Gelb, les Phillies de Philadelphie battent l’écrivain

Où vont les Marlins à partir d’ici ?

Pour la première fois en deux décennies, les Marlins ont participé aux séries éliminatoires au cours d’une saison complète de 162 matchs. Le défi est de s’assurer que cette saison, au cours de laquelle Miami a eu le pire différentiel de points de toutes les équipes en séries éliminatoires de l’histoire, soit plus une rampe qu’une anomalie.

Les Marlins sont arrivés jusqu’ici malgré une saison inégale et tronquée de leur meilleur joueur, Sandy Alcantara, lauréate en titre du Cy Young Award. Ils sont arrivés jusqu’ici malgré les blessures de Trevor Rogers et d’Eury Pérez, malgré le besoin d’une infusion importante de puissance dans leur alignement à la date limite des échanges, malgré l’emploi d’un manège sur leur champ intérieur pendant une grande partie de la saison.

Les principales questions de leur alignement se concentreront sur la désinscription de Jorge Soler (probable) et l’option de joueur de Josh Bell (plus discutable). Même si les deux reviennent, il reste encore beaucoup de place pour améliorer encore un noyau de joueurs de position où les pièces ne s’intègrent toujours pas toutes sur le plan défensif. Théoriquement, l’équipe des lanceurs devrait être plus complète la saison prochaine, et c’est peut-être la plus grande chance pour Miami de tirer parti de cette ascension.

Une saison prétendument aberrationnelle peut s’étendre dans différentes directions. Les Orioles de 2012 étaient également un hasard, jusqu’à ce qu’ils remportent plus de matchs que quiconque dans la Ligue américaine sur une période de cinq ans. Les Rangers de 2016 étaient un hasard car ils ont terminé en dessous de 0,500 au cours des six années suivantes. Les Marlins ont atteint les séries éliminatoires en grande partie parce qu’ils ont reconnu une ouverture et l’ont saisie à la date limite des échanges. Peuvent-ils faire la même chose cet hiver ? — Tim Britton et les Mets de New York battent l’écrivain

Point culminant du jeu

SAINT GRAND CHELEM BRYSON STOTT pic.twitter.com/xTdrDcjGDn – Phillies de Philadelphie (@Phillies) 5 octobre 2023

