Les Phillies affronteront Bryce Harper en 1B, ce qui signifiera probablement la fin du mandat de Rhys Hoskins – NBC Sports Philadelphia

Bryce Harper sera le joueur de premier but quotidien des Phillies, a révélé Dave Dombrowski lors des réunions des directeurs généraux en Arizona mercredi après-midi.

Le président des opérations baseball des Phillies a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu une conversation avec Harper, qui avait exprimé sa volonté de jouer au premier but ou au champ extérieur de coin. Les Phils annoncent qu’il est maintenant temps pour lui de passer complètement au premier but.

Dombrowski a indiqué qu’il avait parlé de la décision à l’agent libre Rhys Hoskins. Cela ne ferme pas complètement la porte au retour de Hoskins aux Phils, mais c’est désormais un gros plan. Les Phillies veulent utiliser Kyle Schwarber comme frappeur désigné de tous les jours après avoir vu à quel point cette amélioration défensive signifiait après la pause All-Star en 2023.

Avec Harper au premier but et Schwarber au DH, il n’y a pas de place de tous les jours pour Hoskins. Si Hoskins finit par signer un accord à court terme pour rétablir sa valeur d’agent libre pour l’année prochaine, il voudra le faire dans une situation qui offre l’opportunité la plus importante de temps de jeu et ce ne serait pas ici. Il semble que le joueur le plus ancien des Phillies soit sur le point de disparaître, potentiellement avec leur joueur le plus ancien au total, l’agent libre Aaron Nola.

Harper n’avait jamais joué au premier but avant 2023. Il a apporté l’idée aux Phillies au cours du premier mois de la saison alors qu’il se remettait de l’opération de Tommy John. Ils y ont réfléchi et ont essayé. Il s’est rapidement adapté au poste, son instinct et son athlétisme se démarquant souvent et prenant le dessus. Il a souligné à plusieurs reprises à quel point c’était agréable d’avoir la terre sous les pieds pour la première fois en tant que professionnel.

Harper a subi une multitude de blessures jusqu’à Phillie – coude, dos, pouce, visage, avant-bras. Ses matchs manqués par saison en tant que Phillie ont été de 5, 2, 21, 63 et 36. Jouer au premier but pourrait être un moyen de le garder en meilleure santé pour les huit saisons restantes de son contrat de 13 ans.

Avec la décision de garder Harper au premier but, le seul changement dans l’alignement des Phillies pour 2024 pourrait concerner le champ gauche ou le champ central. Les Phillies ne cèdent pas le terrain central à Johan Rojas, ils veulent qu’il le mérite. Cela pourrait finir par être la place de Brandon Marsh le jour de l’ouverture, ce qui ouvrirait le champ gauche. Donc, cet endroit, le champ gauche, serait celui que les Phillies envisagent pour aborder cette intersaison. Les options potentielles d’agent libre incluent Joc Pederson, Lourdes Gurriel Jr., Tommy Pham, Teoscar Hernandez, Hunter Renfroe, Jorge Soler et Adam Duvall.