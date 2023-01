Les Phillies acquièrent le releveur All-Star Gregory Soto des Tigers

PHILADELPHIE (AP) – Les Phillies de Philadelphie ont acquis le releveur All-Star Gregory Soto et le joueur utilitaire Kody Clemens, fils du septuple lauréat du prix Cy Young Roger Clemens, des Tigers de Detroit samedi en échange du joueur de champ intérieur Nick Maton, du voltigeur Matt Vierling et le receveur Donny Sands.

Soto, un joueur étoile de l’AL au cours des deux dernières années, a atteint des sommets en carrière avec 30 arrêts et 64 matchs la saison dernière avec 60 retraits au bâton en 60 1/3 de manches. Le gaucher de 27 ans a un dossier en carrière de 8-20 avec 50 arrêts en 186 apparitions en quatre ans avec les Tigers.

Clemens, âgé de 26 ans, a fait ses débuts dans les ligues majeures à Detroit la saison dernière et a atteint 0,145 avec cinq circuits et 17 points produits en 56 matchs. Il a joué trois positions dans le champ intérieur et dans le champ extérieur ainsi que lanceur en sept matchs lorsque les Tigers ne voulaient pas taxer davantage l’enclos des releveurs dans des matchs déséquilibrés.

Vierling, 26 ans, a frappé .260 avec huit circuits et 38 points produits en 151 matchs en deux saisons avec les Phillies. Maton, 25 ans, a frappé .250 avec cinq circuits et 17 points produits en 86 matchs en deux saisons à Philadelphie. Span, âgé de 26 ans, a passé une grande partie de la saison dernière à Triple-A Lehigh Valley, frappant .308, et n’a pas réussi un coup sûr en quatre apparitions au marbre en trois matchs avec les Phillies.

