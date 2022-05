Les Philippins votent le jour des élections dans une démocratie profondément divisée

Les Philippins ont fait la queue pour choisir un nouveau président lundi, le fils d’un dictateur déchu et un défenseur des droits de l’homme étant les principaux prétendants à un moment ténu dans une démocratie asiatique profondément divisée.

Ferdinand Marcos Jr., le fils et homonyme de l’homme fort évincé lors d’un soulèvement du «pouvoir populaire» soutenu par l’armée en 1986, détenait une avance apparemment insurmontable dans les sondages préélectoraux. Mais son challenger le plus proche, la vice-présidente Leni Robredo, a puisé dans le choc et l’indignation face à la perspective qu’un Marcos reprenne le siège du pouvoir et a mobilisé un réseau de volontaires de campagne pour étayer sa candidature.

Huit autres sont dans la course présidentielle, dont l’ancienne star de la boxe Manny Pacquiao, le maire de Manille Isko Moreno et l’ancien chef de la police nationale, le sénateur Panfilo Lacson.

De longues files d’électeurs se sont présentées tôt dans la majeure partie du pays, le début du vote ayant été retardé de quelques heures dans quelques régions en raison de machines à voter défectueuses, de pannes de courant, de mauvais temps et d’autres problèmes.

Violence dans certaines régions

Des milliers de policiers et de militaires ont été déployés pour sécuriser les circonscriptions électorales, en particulier dans les régions rurales avec une histoire de rivalités politiques violentes et où les rebelles communistes et musulmans sont actifs. Dans la province de Maguindanao, un point chaud de la sécurité dans le sud, trois gardes de village ont été tués par des hommes armés devant un centre électoral de la ville de Buluan, perturbant brièvement le vote. Neuf électeurs potentiels et leurs compagnons ont été blessés séparément dimanche soir lorsque des hommes non identifiés ont tiré cinq grenades à fusil dans la mairie de Datu Unsay, a annoncé la police.

Le vainqueur des élections prendra ses fonctions le 30 juin pour un mandat unique de six ans à la tête d’une nation d’Asie du Sud-Est durement touchée par deux ans d’épidémies et de blocages de COVID-19.

Des problèmes encore plus difficiles incluent une économie en proie à une pandémie, une pauvreté et un chômage plus profonds et des insurrections musulmanes et communistes qui durent depuis des décennies. Le prochain président devrait également entendre des demandes de poursuites contre le président sortant Rodrigo Duterte pour des milliers de meurtres lors de sa répression anti-drogue – des décès déjà sous enquête par la Cour pénale internationale.

Vendredi, des habitants passent devant des affiches de campagne électorale près d’un centre de vote à Manille. (Aaron Favila/Associated Press)

La fille de Duterte, la maire de la ville du sud de Davao, Sara Duterte, a dominé les sondages en tant que colistière vice-présidentielle de Marcos Jr. dans une alliance des descendants de deux dirigeants autoritaires qui concernent les groupes de défense des droits de l’homme. Le rapprochement a combiné le pouvoir de vote de leurs bastions politiques distincts du nord et du sud, augmentant leurs chances mais aggravant les inquiétudes des militants des droits de l’homme.

“L’histoire peut se répéter s’ils gagnent”, a déclaré Myles Sanchez, un défenseur des droits humains de 42 ans. “Il peut y avoir une répétition de la loi martiale et des meurtres liés à la drogue qui se sont produits sous leurs parents.”

Sanchez a déclaré que la violence et les abus qui ont marqué l’ère de la loi martiale sous la guerre contre la drogue de Marcos et Duterte plus de trois décennies plus tard ont victimisé des êtres chers de deux générations de sa famille. Sa grand-mère a été abusée sexuellement et son grand-père torturé par les troupes contre-insurrectionnelles sous Marcos au début des années 1980 dans leur village agricole pauvre de la province du sud de Leyte.

Cri de guerre de l’unité nationale

Sous la répression de Duterte, le frère de Sanchez, une sœur et une belle-sœur ont été liés à tort à des drogues illégales et tués séparément, a-t-elle déclaré à l’Associated Press dans une interview. Elle a décrit le meurtre de ses frères et sœurs comme “un cauchemar qui a causé une douleur indicible”.

Elle a supplié les Philippins de ne pas voter pour les politiciens qui soit défendaient ouvertement les meurtres généralisés, soit détournaient commodément le regard.

Marcos Jr. et Sara Duterte ont évité des sujets aussi volatils lors de la campagne et se sont résolument attachés à un cri de guerre d’unité nationale, même si les présidences de leurs pères ont ouvert certaines des divisions les plus turbulentes des Philippines.

“J’ai appris au cours de notre campagne à ne pas riposter”, a déclaré Sara Duterte à ses abonnés samedi soir le dernier jour de la campagne, où elle et Marcos Jr. ont remercié une foule immense lors d’une nuit de musique rap, de spectacles de danse et de feux d’artifice près de la baie de Manille.

Lors de son propre rassemblement, Robredo a remercié ses partisans qui ont bloqué ses sorties étoilées et ont mené une bataille de maison en maison pour approuver sa marque de politique propre et pratique. Elle leur a demandé de se battre pour les idéaux patriotiques au-delà des élections.

“Nous avons appris que ceux qui se sont réveillés ne fermeront plus jamais les yeux”, a déclaré Robredo à une foule qui remplissait l’avenue principale du quartier financier de Makati, dans la capitale. “C’est notre droit d’avoir un avenir dans la dignité et c’est notre responsabilité de nous battre pour cela.”

Le candidat présidentiel Ferdinand Marcos Jr., le fils du défunt dictateur, tient un drapeau philippin lors de leur dernier rassemblement de campagne samedi dans la ville de Paranaque. (Aaron Favila/Associated Press)

Outre la présidence, plus de 18 000 postes gouvernementaux sont contestés, dont la moitié des 24 membres du Sénat, plus de 300 sièges à la Chambre des représentants, ainsi que des bureaux provinciaux et locaux à travers l’archipel de plus de 109 millions de Philippins.

Plus de 67 millions de personnes se sont inscrites, dont environ 1,6 million de Philippins à l’étranger, pour voter. Lorsque les centres de vote fermeront après la journée de 13 heures, des milliers de compteurs transmettront immédiatement les résultats à comptabiliser. Lors du concours de 2016, Duterte est devenu le grand vainqueur en quelques heures et ses principaux adversaires ont rapidement concédé. La course à la vice-présidence cette année-là a été remportée de justesse par Robredo sur Marcos Jr., et le résultat a été plus lent à être connu.