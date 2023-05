Les Philippins innovent et suscitent la controverse à Broadway avec le redémarrage de Here Lies Love

Dans le sous-sol d’une église de l’Upper West Side de Manhattan, les acteurs de Broadway Ici se trouve l’amour se réunit pour la première conférence de presse du salon.

Mais l’ambiance ressemble plus à une grande fête de famille qu’à un engagement officiel.

Cela peut avoir beaucoup à voir avec la nature historique de la compagnie entièrement philippine de la comédie musicale, une première à Broadway.

La comédie musicale sur le thème du disco a été conçue par les musiciens primés aux Grammy Awards David Byrne et Fatboy Slim, et écrite et développée par Alex Timbers. Mais l’histoire est résolument philippine – bien qu’il s’agisse d’une interprétation controversée de l’histoire du pays. Il est centré sur la tristement célèbre première dame des Philippines, Imelda Marcos, et son défunt mari dictateur, Ferdinand Marcos, à un moment charnière de l’histoire du pays – leur ascension et leur chute du pouvoir, se terminant par la révolution du pouvoir populaire en 1986.

Ici se trouve l’amour a ouvert ses portes à Broadway en 2013. Mais pas avec une distribution entièrement philippine comme celle-ci.

Le spectacle fera ses débuts à Broadway en juillet avec des producteurs philippins à la barre. Ils comprennent une paire de gagnants philippins Tony – Lea Salonga de Mlle Saïgon la renommée et le créateur de théâtre et de cinéma Clint Ramos, qui ont tous deux contribué à trouver le talent.

« Nous sommes extrêmement fiers. Et nous pensons aussi que c’est le moment », a déclaré Ramos. « Nous sommes au milieu d’une renaissance philippine non seulement dans les Amériques, mais partout dans le monde. »

Clint Ramos, concepteur de théâtre et de cinéma lauréat d’un Tony Award, est l’un des principaux producteurs de Here Lies Love. Le vétéran de l’industrie né aux Philippines faisait également partie de la série hors Broadway. (Marc J.Franklin)

Comme pour toutes les productions, le casting consiste à trouver les bonnes personnes. Ce n’était pas un pari sûr que le spectacle mettrait en vedette une entreprise entièrement philippine.

Salonga se souvient du moment où ils ont choisi le dernier acteur, l’Américain d’origine philippine Moses Villarama, qui joue un DJ.

« Oh mon Dieu », a été la première réaction de Salonga. « Puis ça a coulé dans : Le casting de Ici se trouve l’amour est entièrement philippin. »

Rejets fondés sur la race

Elle a dit qu’elle traitait toujours le moment sans précédent pour Broadway, l’épicentre du théâtre musical.

L’accomplissement est émouvant pour Salonga et beaucoup de ses camarades de casting en raison de leurs propres luttes pour la représentation et les rôles dans l’industrie du divertissement.

« C’est quelque chose dont je me suis senti incroyablement fier. »

REGARDER | Lea Salonga parle de son rôle d’actrice philippine : La légende philippine Lea Salonga parle de la représentation à Broadway Lea Salonga réfléchit à la lutte pour la représentation au cours de sa carrière longue de plusieurs décennies et pourquoi le casting entièrement philippin de Here Lies Love lui donne de l’espoir pour l’avenir.

Il y a plus de 30 ans, Salonga a été choisie comme actrice principale à Broadway Mlle Saïgonjouant une fille vietnamienne qui tombe amoureuse d’un soldat américain.

Ce rôle l’a catapultée dans la gloire. Mais même avec sa victoire à Tony et d’autres distinctions, elle dit qu’elle a encore connu de nombreux rejets.

« J’ai eu un réveil brutal », a-t-elle déclaré. « On m’a dit que je ne pouvais pas auditionner pour certaines émissions à cause de mon origine raciale. »

Jose Llana, qui joue l’ancien président philippin Ferdinand Marcos dans Ici se trouve l’amour, ressent la même chose. Il est dans l’industrie depuis presque aussi longtemps que Salonga et a une longue liste de crédits sur de grandes comédies musicales telles que Louer et Le roi et moi.

« Vous savez, les opportunités pour les Américains d’origine asiatique, en particulier les Américains d’origine philippine, sont très réduites », a-t-il déclaré. « Nous espérons ajouter maintenant à la bibliothèque de rôles asiatiques que les Philippins peuvent jouer. »

Lea Salonga, montrée ici arrivant à la Maison Blanche pour un dîner d’État avec le président américain Joe Biden et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol le 26 avril, dit qu’on lui a dit que son origine raciale l’empêchait d’auditionner pour certains spectacles de Broadway. (Alex Brandon/Associated Press)

Pour Arielle Jacobs, qui joue Imelda Marcos, décrocher le rôle a touché une corde sensible.

« C’est la première fois que je joue sur mon propre héritage, donc j’ai l’impression que je n’ai pas à me cacher. J’ai l’impression que je n’ai pas à faire semblant d’être quelqu’un que je ne suis pas », a-t-elle déclaré. a dit.

Malgré l’exaltation suscitée par le casting historique, le spectacle n’a pas été sans controverse. Certains critiques se sont tournés vers les médias sociaux, qualifiant la comédie musicale de récit trop brillant du passé criminel et violent de la famille Marcos. Avec une boule disco comme logo, Ici se trouve l’amour est mis en scène dans une boîte de nuit et met en lumière la vie d’Imelda Marcos en tant que mondaine glamour et jet-set.

désolé pour tous les Philippins enthousiasmés par l’annonce « Here Lies Love », mais je ne célébrerai pas une comédie musicale rendant la famille Marcos amusante et cool pour apaiser le public occidental – —@rxnnlm

Lorsque Ferdinand Marcos Sr. a été élu pour la première fois en 1965, le couple puissant était aimé dans leur pays et dans le monde entier. Mais leur règne de près de deux décennies a placé les Philippines sous une loi martiale brutale et s’est terminé par la prise d’assaut du palais présidentiel en 1986 et la fuite des Marcos en exil vers les États-Unis.

Sous son règne, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, emprisonnées et torturées selon Amnesty International.

Mais les producteurs de l’émission ne reculent pas devant cette controverse. Sur leur compte Instagram, une déclaration audacieuse : Ici se trouve l’amour est une émission anti-Marcos. C’est un spectacle pro-philippin, raconté sous une forme américaine par excellence : la comédie musicale de Broadway.

L’émission est censée offrir des leçons sur la façon de faire face à la tyrannie et de sensibiliser à la façon dont les gens peuvent être séduits par un leader charismatique, a déclaré Byrne.

« L’histoire est plus pertinente maintenant dans le monde qu’elle ne l’était à l’époque », a déclaré Byrne lors de l’événement, faisant référence à la précédente diffusion de l’émission hors de Broadway. « Maintenant, il semble que la démocratie ait été menacée dans le monde entier, même dans ce pays. »

REGARDER | David Byrne discute Ici se trouve l’amour: Le créateur de Here Lies Love, David Byrne, parle de ses débuts à Broadway David Byrne explique comment le message de la série résonnera en 2023, maintenant qu’un Marcos est de retour au pouvoir aux Philippines, et pourquoi la production est plus pertinente que jamais.

Byrne a déclaré qu’il n’aurait jamais prédit lors de la création de la série qu’elle rouvrirait, à un moment où la famille Marcos est de retour au pouvoir.

Le fils d’Imelda et Ferdinand Marcos, Ferdinand « Bongbong » Marcos, Jr. a été élu président l’année dernière et leur famille continue de polariser les Philippines. Bien que les résultats n’aient pas été contestés, de nombreux Philippins ont décrié sa victoire, accusant le camp de Marcos d’avoir blanchi l’histoire de sa famille.

Mauvais timing – ou timing impeccable ?

« Nous montrons la fête que les Marcos ont organisée pendant 20 ans. Mais nous racontons également une histoire sur la façon dont la gueule de bois s’est produite après cette fête », a déclaré Llana.

Salonga, qui est une célébrité massive aux Philippines, est bien consciente de la gravité de la mise en scène d’une comédie musicale sur une famille actuellement au pouvoir.

« Je pense juste que le moment choisi pour cela, c’est soit un mauvais moment, soit un moment impeccable », a-t-elle déclaré. « Comment vous l’interprétez est vraiment une décision personnelle à prendre. »

Sur le la page Instagram de l’émission l’un des premiers post s’explique clairement en réponse aux critiques : « L’histoire se répète. Partout dans le monde, les démocraties sont menacées. Ici Lies Love propose un modèle innovant sur la façon de tenir tête aux tyrans. »

Lors de l’avant-première de la presse, toutes les discussions sur la controverse et les critiques semblent être noyées par la célébration du casting révolutionnaire.

L’espoir pour le casting est que cette production de Ici se trouve l’amour ce n’est que le commencement.

« Je suis très enthousiasmé par les futurs projets écrits par des Philippins où ils écrivent leurs propres histoires », a déclaré Llana.

« Hey si nous sommes capables de le faire pour Ici se trouve l’amournous pourrons le faire pour un autre spectacle », a déclaré Salonga.

« Ici, je joue un personnage réel des Philippines dans une histoire qui se déroule aux Philippines. Je ne pense pas que toute l’ampleur de cela ait complètement sombré, cela me frappera probablement comme une tonne de briques le soir de l’ouverture. »