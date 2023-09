Les Philippines vont utiliser la technologie de surveillance des récifs AIMS

La technologie innovante de surveillance des récifs coralliens développée par AIMS est en cours d’adoption aux Philippines.

Les scientifiques et technologues de l’AIMS ont initié les professionnels de la surveillance des récifs coralliens de la province insulaire de Palawan aux technologies, afin de fournir des informations en temps réel sur l’état des récifs coralliens.

Ces informations éclaireront la gestion locale des récifs face aux impacts croissants du changement climatique et aux pressions locales.

Les partenaires philippins ont été formés à l’utilisation RécifNuageune plateforme numérique dotée d’intelligence artificielle (IA) qui analyse les images sous-marines d’un récif corallien pour extraire rapidement des données sur son état et fournir des rapports complets, standardisés et faciles à comprendre.

Ils ont également été formés à l’utilisation du Tableau arrière ReefScanun appareil autonome qui peut être attaché à un bateau pour prendre des images sous-marines et les transférer vers RécifNuage pour analyse.

Leader de l’innovation et du développement des technologies marines AIMS Scott Bainbridge a déclaré que c’était la première fois que ReefScan Transom serait utilisé en dehors de l’Australie pour la surveillance autonome des récifs coralliens.

« En Australie, les propriétaires traditionnels, les opérateurs touristiques et le Queensland Parks and Wildlife Service utilisent ReefScan pour capturer et partager des données sur les récifs », a-t-il déclaré.

« C’est passionnant de présenter ReefScan aux utilisateurs internationaux.

« Nous devions apporter quelques ajustements au ReefScan Transom pour l’adapter aux bateaux locaux et entraîner l’apprentissage automatique à reconnaître les caractéristiques uniques de l’environnement local, telles que l’ajustement de la clarté de l’eau et des fonds marins limoneux, et l’introduction de certaines des herbiers marins que nous avons. je n’en ai pas en Australie. »

Une unité ReefScan Transom ainsi que d’autres équipements de surveillance ont été offerts au Conseil de Palawan pour le développement durable et un deuxième sera livré l’année prochaine.

Chef d’équipe de recherche AIMS et directeur de ReefCloud Dr Manuel González Rivero a déclaré que l’Australie entretenait des liens de longue date avec les Philippines, les deux pays étant membres fondateurs du Initiative internationale sur les récifs coralliens.

« Après le passage du récent typhon, nous avons visité un système récifal côtier typique pour notre travail sur le terrain », a-t-il déclaré.

« Nous avons observé que le système se remettait encore de l’impact du blanchissement massif de 2016 avec une faible couverture corallienne, mais nous étions ravis de découvrir des genres de coraux rares.

« Actuellement, les données sur les récifs coralliens des Philippines sont conservées dans des ensembles de données locaux, provinciaux et nationaux distincts. ReefCloud sera une bonne plateforme pour rassembler ces ensembles de données afin de fournir une image plus complète de l’état du récif, afin d’éclairer les pratiques de gestion durable. « .

Levita Lagrada, directrice des opérations du Conseil de Palawan pour le développement durable, a déclaré que l’utilisation de ReefScan et de ReefCloud renforcerait les activités de surveillance des récifs de l’organisation.

« Les informations peuvent être fournies le plus tôt possible par rapport à notre méthode traditionnelle de surveillance des récifs coralliens », a-t-elle déclaré.

« Cela est nécessaire pour les politiques et les prises de décision visant à gérer les ressources marines et à parvenir au développement durable. »

Le changement climatique accélère ses impacts sur les écosystèmes et les moyens de subsistance à travers le monde et est largement reconnu comme la plus grande menace pour les récifs coralliens du monde entier. Les événements de blanchissement de plus en plus fréquents et graves dépassent la capacité des coraux à se régénérer et à s’adapter à des températures plus chaudes.

L’initiative est soutenue par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.