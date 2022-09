Les Philippines vont fermer 175 sociétés de jeux offshore et expulser 40 000 travailleurs chinois

Les Philippines vont arrêter les opérations de 175 sociétés de jeux offshore et expulser environ 40 000 travailleurs chinois, a déclaré lundi un responsable du ministère de la Justice, dans le cadre d’une répression contre l’industrie du jeu en ligne notoirement opaque.

Le secteur a émergé aux Philippines en 2016 et a connu une croissance exponentielle, les opérateurs capitalisant sur les lois libérales du pays en matière de jeu pour cibler les clients en Chine, où le jeu est interdit.

À leur apogée, les opérateurs de jeux d’argent offshore philippins, ou POGO, employaient plus de 300 000 travailleurs chinois, mais la pandémie et la hausse des impôts en ont forcé beaucoup à opérer ailleurs.

“La répression a été déclenchée par des informations faisant état de meurtres, d’enlèvements et d’autres crimes commis par des ressortissants chinois contre d’autres ressortissants chinois”, a déclaré le porte-parole du ministère de la Justice, Jose Dominic Clavano.

Les POGO visés par la fermeture avaient des licences qui ont expiré ou ont été révoquées, pour des violations telles que le non-paiement des frais gouvernementaux, a déclaré Clavano, ajoutant que l’expulsion des travailleurs chinois commencerait le mois prochain.

Le gouvernement a généré 7,2 milliards de pesos (122,21 millions de dollars) en 2020 et 3,9 milliards l’an dernier rien qu’en frais POGO, selon le ministère des Finances. Les économistes estiment que des sommes considérablement plus importantes sont dépensées en impôts, en dépenses des travailleurs et en location de bureaux.

L’ambassade de Chine à Manille, dans un communiqué, a déclaré que Pékin soutenait l’expulsion et la répression des crimes liés au POGO, ajoutant que le gouvernement “s’oppose fermement et prend des mesures strictes pour lutter contre le jeu”.

Le régulateur philippin, qui a récemment déclaré qu’il y avait 30 entreprises POGO agréées contre 60 avant la pandémie, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le cabinet de conseil immobilier Leechiu Property Consultants estime qu’une sortie complète de l’industrie POGO laisserait vacants 1,05 million de mètres carrés (259 acres) de bureaux – un tiers de la taille de Central Park à New York – et 8,9 milliards de pesos (151 millions de dollars) en loyer annuel perdu.

Le secteur emploie 201 000 Chinois et 111 000 Philippins, selon les données de Leechiu, qui estiment que les POGO rapportent 190 milliards de pesos (3,22 milliards de dollars) à l’économie chaque année, une aubaine pour les secteurs de l’immobilier et du commerce de détail.