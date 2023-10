Les Philippines visent une jeune génération de voyageurs philippins américains

En tant que directrice de sa propre agence de marketing à Los Angeles, Shaina Renee Manlangit s’est donné pour mission de valoriser le talent et la culture philippine américaine. Mais, s’est-elle rendu compte l’année dernière, elle n’était toujours jamais allée aux Philippines.

Sachant que d’autres jeunes Américains philippins ressentaient cet écart, le jeune homme de 28 ans a immédiatement envoyé un « e-mail à froid » au ministère philippin du Tourisme. Cela l’a amenée à visiter le pays pour la première fois en mars.

« Cela a été un très grand choc culturel », a déclaré Manlangit. « Une fois que j’y ai goûté, j’ai juste eu envie d’en savoir plus. »

Elle a goûté des plats régionaux, vu des villes et des plages. Elle a appris que les Philippines sont une destination de plongée de choix et essaie maintenant d’apprendre la langue tagalog. Manlangit a depuis transformé son voyage de découverte en une collaboration avec le gouvernement pour lancer des voyages spécialement destinés aux jeunes Américains philippins.

Les Philippines souhaitent depuis longtemps attirer des Américains philippins pour contribuer à l’économie, mais leurs incitations ont principalement attiré les retraités ou les immigrants qui rattrapent leurs proches. Aujourd’hui, ils s’adressent à une jeune génération de professionnels philippins américains qui vivent sur TikTok et Instagram.

Deux influenceurs philippins américains ont été recrutés pour rejoindre une tournée VIP de groupe en juillet. Manlangit propose également une tournée de huit jours, approuvée par l’État, prévue pour 2024 à travers la capitale, Manille, et les îles de Cebu et Coron, qui est commercialisée comme une introduction dynamique pour tout Américain philippin souhaitant se joindre au voyage.

Pour certains jeunes Américains philippins, ou Fil Ams, la méconnaissance du pays d’origine et de la langue de leurs parents rend l’idée d’y planifier un voyage écrasante. Mais les jeunes générations ont également grandi, encouragées à faire preuve de fierté culturelle. Ainsi, en tant qu’adultes, certains recherchent un lien avec les Philippines.

Octobre est le Mois de l’histoire philippine américaine et Manlangit espère que ses pairs pourront se concentrer sur l’exploration de leurs racines familiales à travers les voyages.

Alexander Martin Jr., 31 ans, s’est déjà engagé sur l’une des 10 places du voyage qu’elle a conçu. Né et élevé à San Leandro, en Californie, l’entrepreneur ne connaît les Philippines que grâce à des photos et des histoires de famille. L’école, le sport, puis le travail semblaient toujours rendre impossible une visite.

De plus, l’idée de planifier un voyage aux Philippines était quelque peu intimidante. C’est rassurant de partir avec d’autres jeunes Américains philippins.

« J’espère simplement me familiariser avec ma culture et la connaître pour qu’un jour je puisse emmener mon fils dans tous ces endroits que j’ai pu découvrir », a déclaré Martin.

Personne n’était plus ravi que sa mère.

« Si je devais y aller en famille », a déclaré Martin, « ce serait comme si je rendais visite à des cousins ​​ou à de la famille. Mais ce voyage, elle est ravie de pouvoir vivre l’expérience des Philippines dans leur intégralité.

Les efforts des Philippines pour intégrer les Philippins en Amérique remontent à plus d’un siècle. Après la guerre américano-philippine et l’occupation américaine qui a suivi, les deux pays ont adopté la loi Pensionado en 1903. Des étudiants d’échange des Philippines ont été choisis pour voyager aux États-Unis. L’objectif était qu’ils poursuivent leurs études et défendent la manière américaine de gouverner. leur retour.

«C’étaient comme la première sorte de Philippins américains ou américanisés», a déclaré Evelyn Ibatan Rodriguez, professeur de sociologie et membre du programme d’études philippines de l’Université de San Francisco. « Je pense que cela donne le ton, cette idée selon laquelle ce qui est originaire des Philippines est inférieur à. »

En 1973, le président et dictateur philippin Ferdinand Marcos, dont le fils et homonyme est l’actuel président, a promulgué le programme Balikbayan pour inciter les Philippins résidant aux États-Unis à venir travailler à temps partiel. Les incitations comprenaient un visa prolongé d’un an et une réduction des impôts. Environ 30 ans plus tard, l’administration de la présidente Gloria Macapagal Arroyo a accordé la double citoyenneté aux Américains philippins nés aux États-Unis après 1973 d’un ressortissant philippin.

« Cela change la donne, car vous avez alors des Philippins » étrangers « américains comme moi… qui peuvent devenir doubles citoyens et bénéficier ensuite de cette législation Balikbayan », a déclaré Rodriguez.

Rodriguez n’avait pas entendu parler d’efforts touristiques ciblant les jeunes adultes philippins américains. Mais elle connaît beaucoup d’étudiants et d’Américains philippins ayant fait des études universitaires qui ont exprimé leur intérêt à visiter les Philippines. Et ils veulent quelque chose qui ne consiste pas seulement à rendre visite à des parents ou à jouer au touriste.

« En arrivant à l’université… où les Américains d’origine asiatique sont si présents, cela leur donne en quelque sorte la permission de se dire : ‘Attendez une seconde, il y a en fait quelque chose que je peux apprendre des Philippines' », a déclaré Rodriguez. « Les Philippines ne sont pas les seules à être une sorte de « cas de charité ». »

Même les membres de la génération Z qui utilisent les médias sociaux peuvent « vouloir plus qu’une visite conviviale sur Instagram dans le pays d’origine de leurs parents ou grands-parents », a-t-elle ajouté.

« Ils veulent visiter des sites qui ne sont peut-être pas glamour ou photogéniques, mais qui ont une signification historique ou contemporaine pour le peuple et la société philippins », a déclaré Rodriguez. « Ils veulent avoir la chance d’apprendre et d’échanger des idées avec leurs pairs, artistes et dirigeants nés aux Philippines. »

Parmi les activités de la tournée prévue de Manlangit l’année prochaine figurent la plongée en apnée, la randonnée et des sites d’observation comme le Fort Santiago à Manille. Elle a déclaré avoir pris en compte ce que les responsables du tourisme souhaitent promouvoir, mais aussi ce que recherchent ses pairs.

« Il y a beaucoup de marge de progression avec cela », a-t-elle déclaré. Un jour, elle espère que « cela ne ciblera pas uniquement les Américains d’origine philippine ».

Tang, qui a fait un reportage depuis Phoenix, est membre de l’équipe Race and ethnicité de l’Associated Press. Suivez-la sur X (anciennement Twitter) à @ttangAP.