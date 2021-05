Les Philippines suspendent l’envoi de travailleurs en Israël alors que le conflit persiste

L’annonce est intervenue un jour après qu’une attaque à la roquette par des militants du Hamas a tué deux ouvriers agricoles thaïlandais et en a blessé au moins sept autres dans une usine de conditionnement dans le sud d’Israël. Une semaine plus tôt, une frappe du Hamas a tué un Femme indienne qui a travaillé comme soignant dans la ville d’Ashkelon.

Environ 30 000 Philippins travaillent en Israël, principalement comme employés de maison et comme aidants pour les Israéliens âgés ou handicapés. Ils font partie d’une importante main-d’œuvre de plus de 200 000 étrangers qui occupent principalement des emplois à bas salaires dans des secteurs comme la construction et l’agriculture.

Les enquêtes menées par les organes de presse et les groupes de défense des droits ont mis en évidence les accusations de ces travailleurs de sous-paiement, de conditions de vie surpeuplées et de risques professionnels. Les travailleurs philippins, dont la plupart sont des femmes, risquent d’être expulsés s’ils se marient ou accouchent, qui sont tous deux interdits par les lois israéliennes régissant les travailleurs étrangers.

Encore plus de Philippins postulent travailler en Israël, où ils gagnent des salaires plus élevés qu’ils ne le pourraient chez eux et où la demande pour leurs services augmente. Le gouvernement israélien a récemment assoupli les exigences en matière d’éducation pour les soignants à l’étranger, et 400 Philippins devaient se rendre en Israël jusqu’à ce que le gouvernement philippin annonce la pause.

Aucun Philippin n’a été blessé depuis le début des combats entre Israël et les militants du Hamas le 10 mai, ont indiqué des responsables. Le gouvernement philippin a déclaré qu’il était prêt à ramener ses citoyens d’Israël chez eux au milieu du conflit, mais qu’aucun n’a manifesté d’intérêt.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un briefing mercredi que la récente mort des travailleurs étrangers était «une autre manifestation du fait que le Hamas vise tout le monde sans discrimination».