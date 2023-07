Les Philippines surprennent la Nouvelle-Zélande, co-hôte, pour sa première victoire à la Coupe du monde féminine

Les Philippines sont entrées dans l’histoire lors de leur première Coupe du monde féminine avec leur premier but et leur première victoire mardi, tenant bon sous la pression pour contrarier la co-hôte de la Nouvelle-Zélande.

Les Néo-Zélandaises seulement cinq jours plus tôt avaient fêté leur première victoire en six déplacements en Coupe du monde féminine.

Sarina Bolden a marqué le vainqueur historique du match à la 24e minute et la gardienne Olivia McDaniel – l’une des 18 joueuses nées ou basées aux États-Unis dans l’équipe des Philippines – a produit une performance infatigable pour frustrer la Nouvelle-Zélande alors qu’elle tentait désespérément de se rallier.

Pour les co-organisateurs du tournoi, la jubilation qui a entouré leur victoire 1-0 contre la Norvège lors du premier match du tournoi et qui a transformé une nation folle de rugby en une nation soudainement fascinée par le football, a fondu trop tôt.

Une victoire sur les Philippines aurait signifié que la Nouvelle-Zélande était la première des 32 équipes de cette Coupe du monde à dépasser la phase de groupes.

« J’ai les larmes de tout le monde dans les yeux, c’est tellement émouvant », a déclaré l’entraîneur des Philippines Alen Stajcic. « Vous avez vu combien de temps la Nouvelle-Zélande a dû attendre sa première victoire – six Coupes du monde – et (pour les Philippines) l’obtenir aujourd’hui était incroyable.

« Nous avons créé notre propre chance, mais nous avons aussi eu beaucoup de chance. La Nouvelle-Zélande a été devant tout le match et méritait quelque chose. Mais le football est parfois cruel. »

Les Néo-Zélandais, si optimistes après la victoire contre la Norvège, ont été brièvement ébranlés, silencieux mais ont enfin salué leur équipe. Une perte était inattendue mais pas terminale. La Suisse et la Norvège ont fait match nul 0-0 plus tard mardi à Hamilton dans un résultat qui laisse les quatre équipes du groupe A toujours en mesure d’avancer.

La Suisse est en tête avec quatre points, la Nouvelle-Zélande et les Philippines en ont chacune trois et la Norvège en a un.

La Nouvelle-Zélande affrontera la Suisse et les Philippines affronteront la Norvège dimanche.

Le Norvégien Hegerberg blessé lors du match nul contre la Suisse

La Norvégienne Ada Hegerberg s’est blessée à l’aine alors qu’elle s’échauffait pour le match de la Coupe du monde féminine de mardi contre la Suisse.

L’ancien vainqueur du Ballon d’Or Hegerberg, 28 ans, s’était aligné pour les hymnes nationaux mais a été vu marchant dans le tunnel quelques secondes avant le coup d’envoi. Elle a été remplacée par Sophie Roman Haug.

Le médecin de l’équipe norvégienne a déclaré que Hegerberg avait ressenti un pincement à l’aine lors du dernier sprint de l’échauffement.

« Cela ne semblait pas normal », a déclaré Hegerberg après le match. « Je ne voulais pas prendre de risque. J’aurais aimé pouvoir contribuer. Mais je vois que les filles travaillent dur.

« Il nous manque le dernier morceau pour marquer les buts dont nous avons besoin. Nous devons nous ressaisir. »

Hegerberg, qui a inscrit 43 buts en 76 matchs, est revenu d’un exil international de cinq ans qu’il s’était imposé lors du Championnat d’Europe de l’an dernier, où la Norvège s’était inclinée en phase de groupes.

Ils sont à nouveau au bord d’une sortie anticipée, après avoir subi une défaite choc contre les co-organisateurs de la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande, lors de leur match d’ouverture du Groupe A. Ils affronteront les Philippines lors de leur dernier match de groupe dimanche, ayant besoin d’une victoire pour garder leurs espoirs en vie.

À seulement 16 ans, l’attaquante sud-coréenne Casey Phair, à gauche, est devenue la plus jeune personne à avoir disputé la Coupe du monde féminine. (AFP via Getty Images)

Un adolescent entre dans l’histoire lors de la victoire de la Colombie sur la Corée du Sud

Catalina Usme et Linda Caicedo ont marqué pour donner à la Colombie une victoire 2-0 sur la Corée du Sud lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde féminine mardi, privant les Coréennes de ce qui n’aurait été que leur deuxième victoire en quatre apparitions au tournoi.

Usme a marqué sur un penalty à la 30e minute après un handball sud-coréen, envoyant le gardien Yoon Younggeul dans le mauvais sens avant de placer le ballon dans le coin le plus éloigné.

Caicedo, un attaquant de 18 ans du Real Madrid, a doublé l’avance de la Colombie neuf minutes plus tard, lançant un tir haut sur lequel Yoon a mis la main, mais sans le pouvoir de l’envoyer par-dessus la barre. Le ballon a giclé dans le filet, pour le plus grand plaisir des supporters colombiens vêtus de jaune au stade de football de Sydney.

« Eh bien, je suis extrêmement heureuse, mais cela a à voir avec le travail collectif de tout le monde », a déclaré Caicedo à propos de son premier but en Coupe du monde.

« Le sentiment que le groupe avait en entrant sur le terrain, nous étions un peu anxieux, nous voulions que la Coupe du monde commence, et nous voulions commencer du bon pied, c’était quelque chose de crucial.

« Très heureux pour le but et la victoire. »

L’adolescente coréenne d’origine américaine Casey Phair est devenue la plus jeune joueuse à entrer sur le terrain dans l’histoire de la Coupe du monde féminine, remplaçant à la 78e minute, 26 jours seulement après son 16e anniversaire.