Les Philippines sont furieuses après qu’un navire des garde-côtes chinois se soit approché à moins d’un mètre d’une collision avec un navire philippin

Les Philippines ont publié vendredi une déclaration condamnant fermement la Chine après qu’un navire des garde-côtes chinois soit entré en collision à moins d’un mètre avec un navire de patrouille philippin dans la mer de Chine méridionale, dans un contexte de conflits territoriaux dans le Pacifique.

« Nous condamnons le comportement du navire des garde-côtes chinois. Ils ont violé le droit international, en particulier les règles en matière de collision », a déclaré vendredi le porte-parole des garde-côtes philippins, le commodore Jay Tarriela, lors d’un point de presse.

Une collision a été évitée lorsque l’un des deux navires des garde-côtes philippins, le BRP Sindangan, a rapidement inversé son moteur pour éviter de percuter le navire des garde-côtes chinois qui traversait sa proue à seulement un mètre de distance, a déclaré Tarriela.

L’incident alarmant s’est produit près de Second Thomas Shoal, revendiqué par les voisins asiatiques, et a été le théâtre de fréquents affrontements et a intensifié les craintes que de tels conflits territoriaux ne déclenchent une crise plus large. Un affrontement majeur dans les eaux contestées pourrait potentiellement impliquer les États-Unis, qui se sont engagés à défendre les Philippines, leur allié dans le traité.

Tarriela a déclaré que cette quasi-collision était « la manœuvre dangereuse la plus proche » effectuée par un navire des garde-côtes chinois contre un navire de patrouille philippin.

Plusieurs journalistes, notamment de l’Associated Press, ont été témoins de cette scène, invités par les garde-côtes philippins à se joindre au voyage dans le cadre d’une stratégie visant à dénoncer les actions agressives de la Chine en mer de Chine méridionale.

Les garde-côtes chinois ont déclaré mercredi soir dans un communiqué que les navires philippins étaient entrés dans les eaux « sans autorisation du gouvernement chinois » et que « la Chine s’oppose fermement au transport illégal par les Philippines de matériaux de construction vers le bateau militaire « échoué ». Il a déclaré avoir donné un avertissement sévère aux navires philippins et les avoir surveillés tout au long du processus.

L’incident s’est produit après qu’un navire des garde-côtes philippins ait été bloqué et encerclé par des navires des garde-côtes chinois et de la milice pendant environ huit heures mercredi.

Les hostilités de mercredi ont commencé à l’aube lorsqu’un navire des garde-côtes chinois a suivi de près les navires philippins en route vers Second Thomas Shoal et a ensuite formé un blocus comprenant des navires de la milice et au moins un navire de guerre de la marine.

Deux petits bateaux de ravitaillement escortés par les garde-côtes philippins dans les eaux contestées ont réussi à briser le blocus chinois et à livrer de la nourriture et d’autres fournitures à un avant-poste maritime philippin situé sur le haut-fond.

Un opérateur radio des garde-côtes chinois a affirmé à plusieurs reprises au BRP Sindangan que « la Chine possède une souveraineté incontestable » sur Second Thomas Shoal et les eaux périphériques. « Pour éviter les erreurs de calcul, partez et restez à l’écart », a prévenu l’opérateur radio chinois.

Le personnel des garde-côtes philippins a répondu en faisant valoir les droits des Philippines sur la zone et a déclaré qu’ils procéderaient à la livraison des fournitures.

Cette recrudescence est la dernière en date d’un conflit territorial qui couve depuis longtemps en mer de Chine méridionale, l’une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. Le conflit a impliqué la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taiwan et Brunei, et est devenu un point chaud dans la rivalité régionale entre les États-Unis et la Chine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.