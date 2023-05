Les Philippines revendiquent un territoire contesté — RT World News

Manille a placé des bouées de navigation autour des îles Spratly, au mépris des affirmations territoriales de la Chine

Les Philippines ont revendiqué une zone contestée de la mer de Chine méridionale en plaçant des bouées de navigation autour des îles Spratly, contestant la prétendue souveraineté de Pékin sur la zone.

Cinq bouées portant le drapeau national du pays ont été placées autour des îles entre le 10 et le 12 mai, a annoncé dimanche la Garde côtière philippine (PCG). Ils ont tous été installés dans la zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles de Manille et marquaient les «zones critiques» de l’île de Patag, de l’île de Kota, de l’île de Panata et des récifs de Balagtas et Juan Felipe.

« Cette décision souligne la détermination inébranlable des Philippines à protéger ses frontières et ses ressources maritimes et à contribuer à la sécurité du commerce maritime », Le commodore du PCG Jay Tarriela a déclaré dans un Publication sur Twitter.















Les responsables chinois n’ont pas encore répondu à la déclaration, mais cette décision intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la région. Pékin a revendiqué la souveraineté sur les îles Spratly et les eaux environnantes comme relevant de sa « ligne en neuf tirets », qui englobe environ 90% de la mer de Chine méridionale et chevauche les revendications territoriales de Taiwan et de cinq pays d’Asie du Sud-Est.

La Chine a dragué le fond marin pour créer des îles artificielles dans la région, dotées de pistes d’atterrissage et de lanceurs de missiles, et a déployé des centaines de navires dans les zones contestées. En 2016, un tribunal international a statué en faveur des Philippines, affirmant que la ligne en neuf tirets n’avait aucun fondement dans le droit international – une conclusion que Pékin a rejetée comme « nul et vide. »

Les Philippines ont forgé des liens plus étroits avec les États-Unis depuis que le président Ferdinand Marcos Jr. a pris ses fonctions l’année dernière. Marcos, qui s’est rendu à la Maison Blanche au début du mois, a accepté en février d’autoriser l’armée américaine à stationner des forces sur quatre bases supplémentaires aux Philippines. Les responsables chinois ont averti que le renforcement des liens de défense avec Washington « entraîner les Philippines dans l’abîme des conflits géopolitiques. »