Les Philippines rétablissent le théâtre et la réouverture des salles d’arcade

MANILLE, Philippines – L’approbation de la réouverture de nombreux cinémas, arcades de jeux vidéo et autres entreprises de loisirs philippins a été reportée de deux semaines après que les maires ont exprimé la crainte de nouvelles infections à coronavirus.

Ils ont été fermés depuis l’année dernière dans la plupart des Philippines, qui ont depuis subi une récession provoquée par une pandémie.

Le gouvernement avait annoncé qu’il leur permettrait de rouvrir lundi, mais le retard est survenu après une réunion des responsables locaux de Manille et nationaux.

La plupart des maires de la Metro Manila Development Authority ont exprimé leur appréhension face à la réouverture des cinémas et des salles de jeux vidéo. Les responsables philippins ont déclaré que les maires et les responsables de la santé devraient établir des règles pour assurer la sécurité dans le cadre de l’assouplissement des restrictions de quarantaine dans plus de zones publiques, y compris les musées, les bibliothèques, les parcs et les sites historiques.

Le porte-parole présidentiel Harry Roque a déclaré plus tard dans un point de presse télévisé que la réouverture des salles de cinéma serait reportée au 1er mars pour permettre des consultations et plus de temps pour élaborer des directives de sécurité.

« Nous convenons que l’économie devrait être progressivement rouverte parce que plus de gens souffrent de la faim que ceux qui tombent malades ou meurent à cause du COVID », a-t-il déclaré.

___

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

– La conspiration COVID-19 montre la portée de la désinformation chinoise dans le monde

– Le ministre péruvien démissionne au milieu du tollé suscité par la vaccination des représentants du gouvernement avant que le pays ne reçoive 1 million de doses pour les agents de santé

– Suivez toute la couverture pandémique d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic, https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

SÉOUL, Corée du Sud – Un chat de compagnie est devenu le premier animal confirmé à avoir contracté le coronavirus dans la capitale sud-coréenne.

Le responsable de Séoul, Song Eun-cheol, a déclaré lundi que le chat avait été infecté la veille, après que la famille qui la possède a été diagnostiquée avec la maladie.

Il dit que le chat a souffert de vomissements et de léthargie. Il est mis en quarantaine dans un établissement géré par la ville.

L’histoire continue

La semaine dernière, Séoul a commencé à fournir des tests gratuits de coronavirus aux chiens et aux chats de compagnie, qui entrent en contact avec des humains infectés et présentent des symptômes. L’étape est intervenue après qu’un chat dans la ville du sud-est de Jinju est devenu le premier animal du pays à avoir le COVID-19 le mois dernier. De nombreux autres gouvernements locaux ont lancé des tests de virus gratuits similaires pour les chiens et les chats de compagnie.

Les responsables de Séoul disent qu’ils ont depuis testé trois autres chiens de compagnie, mais ils ont tous été testés négatifs pour le virus.

Les responsables de Séoul disent qu’il n’y a aucune preuve que les animaux transmettent le virus aux humains. Mais ils disent que les autorités vont tester les animaux de compagnie, pas tous les animaux, car ils sont en contact étroit avec les humains.

Plus tôt lundi, la Corée du Sud a signalé 344 nouveaux cas de virus, portant le total du pays à 83 869 avec 1527 décès.

___

COLOMBO, Sri Lanka – Les responsables de la santé demandent des restrictions plus strictes sur les coronavirus et un verrouillage partiel dans certaines parties du Sri Lanka après que les patients aient été confirmés comme ayant une variante plus contagieuse.

Il a été confirmé que des patients de plusieurs régions de la nation insulaire de l’océan Indien avaient une variante apparue pour la première fois au Royaume-Uni, ont déclaré samedi des responsables de la santé.

«Il existe un risque accru de propagation de la nouvelle variante dans d’autres régions, à moins que des mesures rigoureuses et efficaces, y compris des verrouillages, ne soient prises immédiatement, car déjà le nombre de cas positifs augmente», a déclaré lundi le président de l’Association des inspecteurs de santé publique Upul Rohana.

Le Sri Lanka a été verrouillé pendant un mois en mars dernier lorsque le premier cas positif a été détecté. Un verrouillage dans la capitale et sa banlieue a été de nouveau imposé en octobre après le déclenchement de deux nouvelles épidémies.

Sri Lanka a maintenant confirmé 75 653 cas avec 397 décès.

___

ISLAMABAD – Le Pakistan a commencé à enregistrer les personnes âgées de 65 ans ou plus pour les vacciner contre le COVID-19.

Le ministre pakistanais de la planification et du développement, Asad Umar, a déclaré lundi sur Twitter que leurs vaccinations commenceraient en mars.

Actuellement, les autorités pakistanaises ne vaccinent que les agents de santé de première ligne après avoir reçu 500 000 doses du vaccin chinois Sinopharm.

Le Pakistan a également signalé l’un de ses péages quotidiens les plus bas ces derniers mois, avec 26 décès et 1 048 nouveaux cas.

Le pays a eu 12333 décès à cause du COVID-19 sur 564077 cas de coronavirus depuis février 2020.

___

CANBERRA, Australie – L’Australie commencera à vacciner sa population contre le COVID-19 la semaine prochaine après la livraison de sa première livraison de vaccin Pfizer lundi.

Plus de 142 000 doses sont arrivées à l’aéroport de Sydney, a indiqué le gouvernement. Les travailleurs de la santé, des soins aux personnes âgées et de la quarantaine seront parmi les premiers à être vaccinés à partir du 22 février.

Le Premier ministre Scott Morrison sera également parmi les premiers à recevoir une dose dans le but de renforcer la confiance du public dans le programme.

L’Australie a décidé de ne pas accélérer le processus d’approbation de l’organisme de réglementation des vaccins afin de renforcer la confiance du public dans la sécurité du produit Pfizer.

Jusqu’à présent, Pfizer est le seul vaccin approuvé pour une utilisation en Australie. Mais le régulateur devrait également approuver prochainement le vaccin AstraZeneca.

L’Australie a signé un contrat pour recevoir 20 millions de doses de Pfizer et pour recevoir ou fabriquer à domicile 53,8 millions de doses d’AstraZeneca.